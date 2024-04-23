Τουρκία: 9 εργαζόμενοι σε φιλοκουρδικά ΜΜΕ συνελήφθησαν για τρομοκρατία

Τουλάχιστον εννέα Τούρκοι που εργάζονται σε φιλοκουρδικά μέσα ενημέρωσης, εκ των οποίων οι οκτώ δημοσιογράφοι, συνελήφθησαν σήμερα από τις τουρκικές αρχές, κατηγορούμενοι για «τρομοκρατική δραστηριότητα», σύμφωνα με τους εργοδότες και τους δικηγόρους του.

Πρόκειται για τέσσερις γυναίκες και πέντε άνδρες που συνελήφθησαν τα ξημερώματα στην Κωνσταντινούπολη, την Άγκυρα και τη Σανλιούρφα, ανέφερε η Ένωση δικηγόρων για την ελευθερία του Τύπου MLSA.

Οι δημοσιογράφοι εργάζονταν για το πρακτορείο Mezopotamia ή για την εφημερίδα Yeni Yasam. Ο ένατος συλληφθείς είναι ένας «εργαζόμενος στον Τύπο».

Το Mezopotamia διευκρίνισε ότι ο δημοσιογράφος του συνελήφθη στην Άγκυρα κατά τη διάρκεια μιας «αστυνομικής επιχείρησης στην κατοικία του». Η MLSA σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ ανέφερε ότι απαγορεύτηκε στους δημοσιογράφους να συμβουλευτούν δικηγόρο, γεγονός που επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένα πρόσωπο προσκείμενο σε έναν από τους συλληφθέντες, ζητώντας να μην κατονομαστεί. Σύμφωνα με αυτήν τη γυναίκα, αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του δημοσιογράφου πριν από τα ξημερώματα.

Οι οικογένειες των συλληφθέντων ενημερώθηκαν για τη σύλληψή τους «στο πλαίσιο μιας έρευνας που ξεκίνησε το 2022 για τρομοκρατικές δραστηριότητες», εξήγησε η ίδια.

Οι συλληφθέντες στην Κωνσταντινούπολη οδηγήθηκαν και κρατούνταν σήμερα σε ένα αστυνομικό τμήμα.

Η οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF) στην Κωνσταντινούπολη ανέφερε ότι «παρακολουθεί στενά την κατάσταση».

Ταυτόχρονα, τα στούντιο των τηλεοπτικών καναλιών Sterk TV και Medya News, δύο κουρδικών καναλιών που εκπέμπουν από το Βέλγιο, ερευνήθηκαν από τη βελγική αστυνομία, όπως ανέφεραν αυτά τα δύο μέσα ενημέρωσης σε ανακοίνωσή τους που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο. Η βελγική εισαγγελία σε δική της ανακοίνωση ανέφερε ότι οι έρευνες έγιναν «τη νύχτα» κατόπιν αιτήματος «της γαλλικής δικαιοσύνης» η οποία αναζητά αποδείξεις για «χρηματοδότηση της τρομοκρατίας».

Δεν είναι προς το παρόν εφικτό να εξακριβωθεί εάν υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ των συλλήψεων στην Τουρκία και των ερευνών στο Βέλγιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

