Πέντε άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να διασχίσουν τη Μάγχη με ένα μικρό σκάφος την ώρα που εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση στη Βρετανία μετά την έγκριση από το βρετανικό κοινοβούλιο του νομοσχεδίου για τη Ρουάντα.

Το νομοσχέδιο της κυβέρνησης που προβλέπει την επιστροφή μεταναστών πίσω στη Ρουάντα και έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση και τις οργανώσεις για τα δικαιώματα, εγκρίθηκε τελικά από το κοινοβούλιο, μετά από δύο χρόνια νομικών αγώνων και πολιτικών διαφωνιών.

Ειδικότερα, οι γαλλικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι τουλάχιστον πέντε μετανάστες--τρεις άνδρες, μια γυναίκα ένα παιδί-- έχασαν τη ζωή τους νωρίτερα σήμερα το πρωί πάνω σε ένα μικρό πλοιάριο το οποίο μετέφερε 110 ανθρώπους και επιχειρούσε να διαπλεύσει τη Μάγχη.

«Μετά την πρώτη προσάραξη σε αμμώδη όχθη, το σκάφος βγήκε και πάλι στη θάλασσα», ανέφερε η νομαρχία. «Μια κίνηση του πλήθους προφανώς σημειώθηκε στο υπερφορτωμένο σκάφος, προκαλώντας πολλά θύματα», πρόσθεσε σημειώνοντας ότι το δυστύχημα σημειώθηκε στις 05:00 τοπική ώρα.

Νωρίτερα, η τοπική εφημερίδα La Voix du Nord ανέφερε ότι οι μετανάστες έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να διαπλεύσουν τη Μάγχη από μια περιοχή κοντά στην πόλη Βιμερέ και ότι περίπου 100 διασώθηκαν με τρία ελικόπτερα και αρκετές σωστικές λέμβους που μετέχουν στην επιχείρηση.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ακτοφυλακής, μέλη της διεξάγουν ακόμη θαλάσσια επιχείρηση έπειτα από ένα "έντονο" πρωινό με πολλές απόπειρες μεταναστών να διαπλεύσουν τη Μάγχη.

Το Στενό της Μάγχης είναι από τις πιο πολυσύχναστες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως και τα ρεύματα εκεί είναι ισχυρά, γεγονός που καθιστά επικίνδυνο τον διάπλου με μικρές βάρκες.

Οι διακινητές ανθρώπων συνήθως υπερφορτώνουν πλαστικές λέμβους σε κακή κατάσταση αφήνοντάς τες να επιπλέουν μετά βίας, με κίνδυνο να παρασυρθούν από τα κύματα καθώς προσπαθούν να φθάσουν στις βρετανικές ακτές.

Το νέο αυτό δυστύχημα σημειώνεται μετά την υιοθέτηση, χθες, από την άνω βουλή του βρετανικού κοινοβολίου νομοθεσίας που θα επιτρέπει στη βρετανική κυβέρνηση να απελαύνει αιτούντες άσυλο στη Ρουάντα.

Η αναχαίτιση της μεταναστευτικής ροής αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση του Βρετανού πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ, που υποστηρίζει ότι το σχέδιο για τη Ρουάντα θα λειτουργήσει αποτρεπτικά.

Οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλοι επικριτές αντιτείνουν ότι το σχέδιο είναι απάνθρωπο.

Δεκάδες χιλιάδες μετανάστες--πολλοί εκ των οποίων εγκαταλείπουν εμπόλεμες ζώνες στην πατρίδα τους στην Αφρική, τη Μέση Ανατολή και την Ασία ή φεύγουν για να γλιτώσουν από τη φτώχεια--έχουν φθάσει τα τελευταία χρόνια στη Βρετανία διαπλέοντας τη Μάγχη με μικρά πλοιάρια θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους και έχοντας πέσει θύματα διακινητών ανθρώπων.

Έπειτα από το τελευταίο αυτό περιστατικό, ο Βρετανός υπουργός Εσωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι δήλωσε ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να σταματήσει αυτές τις απόπειρες των μεταναστών και, όπως έγραψε στην πλατφόρμα Χ, "αυτές οι τραγωδίες πρέπει να σταματήσουν".

Πηγή: skai.gr

