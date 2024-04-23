Αντιμέτωπος με την κατηγορία της παραβίασης της εντολής απαγόρευσης να σχολιάζει δημοσίως τους μάρτυρες και το δικαστικό προσωπικό βρίσκεται, μεταξύ άλλων, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο Τραμπ παραβίασε την εντολή που του απαγορεύει να σχολιάζει καταθέσεις μαρτύρων, ενόρκους και δικηγόρους σε τουλάχιστον 10 διαφορετικές περιπτώσεις αυτόν τον μήνα. Ζήτησαν από τον δικαστή Juan Merchan να επιβάλει στον πρώην πρόεδρο πρόστιμο 10.000 δολαρίων.

«Ο κατηγορούμενος έχει δείξει την απροθυμία του να συμμορφωθεί με την εντολή. Έχει επιτεθεί σε μάρτυρες της υπόθεσης στο παρελθόν», είπε ο εισαγγελέας Κρίστοφερ Κονρόι στον δικαστή Merchan την περασμένη εβδομάδα. «Ζητάμε από το δικαστήριο να υπενθυμίσει στον κατηγορούμενο ότι περαιτέρω παραβιάσεις της εντολής του δικαστηρίου θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε φυλάκιση».

Ο πρώην πρόεδρος δικάζεται στη Νέα Υόρκη για κακούργημα σχετικά με την παραποίηση επαγγελματικών αρχείων προκειμένου να αποκρύψει χρήματα που έδωσε ο τότε δικηγόρος του Μάικλ Κοέν στην ηθοποιό ταινιών ενηλίκων Στόρμι Ντάνιελς.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι σε επτά περιπτώσεις αυτόν τον μήνα ο Τραμπ παραβίασε την εντολή μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέροντας τους πιθανούς μάρτυρες Κοέν ή Ντάνιελς. Παράλληλα, σε δύο περιπτώσεις στη διαδικτυακή του καμπάνια αναδημοσιεύτηκαν πληροφορίες για τον Κοέν ενώ σε μία περίπτωση ο Τραμπ ανέφερε ότι «μυστικοί φιλελεύθεροι ακτιβιστές» προσπαθούν να διεισδύσουν στην υπόθεση.

Στις Πέντε από τις δέκα παραβιάσεις ο Τραμπ ή το επιτελείο του αναδημοσίευσαν ένα άρθρο της New York Post που υποστήριζεε ότι η υπόθεση βασιζόταν στη μαρτυρία του «κατά συρροή ψευδορκολόγο» Μάικλ Κοέν.

«Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό για το δικαστήριο να υπενθυμίσει στον κ. Τραμπ ότι είναι κατηγορούμενος ποινικά και, όπως όλοι οι κατηγορούμενοι, υπόκειται σε δικαστική εποπτεία και, ειδικότερα, στην υποχρέωση αυτού του δικαστηρίου να διαφυλάξει την ακεραιότητα της Ποινικής Δικαιοσύνης. Σύστημα», είπε ο Conroy.

Την περασμένη Δευτέρα, οι εισαγγελείς ζήτησαν να του επιβληθεί 3.000 δολαρίων μετά την επισήμανση τριών αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Τραμπ. Μέχρι την Πέμπτη, οι εισαγγελείς εντόπισαν επτά επιπλέον παραβιάσεις, συμπεριλαμβανομένων κάποων που ο Τραμπ φαινόταν να δημοσιεύει μέσα από το δικαστήριο κατά τη διάρκεια της δίκης του.



Πηγή: skai.gr

