Το Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα την αναθεώρηση της νομοθεσίας κατά της εμπορίας ανθρώπων, συμπεριλαμβάνοντας στον κατάλογο των ποινικών αδικημάτων στην ΕΕ τον αναγκαστικό γάμο, την παράνομη υιοθεσία και την εκμετάλλευση της παρένθετης μητρότητας.

Οι ευρωβουλευτές υιοθέτησαν με ευρεία πλειοψηφία το νέο κανονισμό που επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής των ισχυόντων μέτρων για την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων και την καλύτερη στήριξη των θυμάτων της, με 563 ψήφους υπέρ, 7 κατά και 17 αποχές.

Πέραν της εργασιακής και σεξουαλικής εκμετάλλευσης, η νέα νομοθεσία ποινικοποιεί τους αναγκαστικούς γάμους, την παράνομη υιοθεσία και την εκμετάλλευση της παρένθετης μητρότητας σε επίπεδο ΕΕ. Επίσης, ποινικοποιείται η χρήση υπηρεσιών που παρέχεται από θύμα εμπορίας ανθρώπων, όταν ο χρήστης γνωρίζει ότι το θύμα αποτελεί αντικείμενο εκμετάλλευσης, ενώ θεσπίζονται και ποινές για τις εταιρείες που έχουν καταδικαστεί για εμπορία ανθρώπων.

Η εισηγήτρια της έκθεσης Εουτζένια Ροντρίγκες Πάλοπ (Αριστερά, Ισπανία) δήλωσε: «Δώδεκα χρόνια μετά την έγκριση της οδηγίας, οι ευρωβουλευτές χρειάστηκε να αναθεωρήσουν τους κανόνες της ΕΕ, καθώς η εμπορία ανθρώπων έχει γίνει πιο περίπλοκη και οι πόροι που έχουμε στη διάθεσή μας παραμένουν υποτυπώδεις.»

Η συνεισηγήτρια Μάλιν Μπιόρκ (Αριστερά, Σουηδία) δήλωσε: « Νέες μορφές εκμετάλλευσης θα ποινικοποιηθούν και τα δικαιώματα των θυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο, θα βελτιωθούν. »

Τώρα το Συμβούλιο πρέπει να εγκρίνει επισήμως τη συμφωνία. Η οδηγία θα τεθεί σε ισχύ είκοσι ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και τα κράτη μέλη έχουν στη διάθεσή τους δύο χρόνια για να εφαρμόσουν τις διατάξεις της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

