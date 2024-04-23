Βρετανία: Εγκρίθηκε το νομοσχέδιο για την απέλαση μεταναστών στη Ρουάντα

Το βρετανικό κοινοβούλιο ενέκρινε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη το ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο σχέδιο νόμου για την απέλαση στη Ρουάντα αιτούντων άσυλο που εισήλθαν παράτυπα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα μέλη της Βουλής των Λόρδων, της άνω Βουλής του βρετανικού κοινοβουλίου, είχαν επιστρέψει επανειλημμένα με τροποποιήσεις το σχέδιο νόμου στη Βουλή των Κοινοτήτων —η διαδικασία χαρακτηρίστηκε «πινγκ-πονγκ» από τον Τύπο—, αλλά τελικά συμφώνησαν να μην προχωρήσουν σε περαιτέρω τροπολογίες, γεγονός που εγγυάται πως θα τεθεί σε ισχύ.

Ο συντηρητικός πρωθυπουργός της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ διαβεβαίωσε χθες πως η κυβέρνησή του είναι «έτοιμη» να αρχίσει να απελαύνει αιτούντες άσυλο στη Ρουάντα μέσα σε 10 ως 12 εβδομάδες.

Οι Τόρις παρουσιάζουν το νομοσχέδιο ως μέτρο κατά της παράτυπης μετανάστευσης και προβλέπει πως πρόσφυγες και μετανάστες, από όπου κι αν κατάγονται, θα απελαύνονται στη Ρουάντα αν έχουν εισέλθει παράνομα στην επικράτεια του Ηνωμένου Βασιλείου, ιδίως με πλεούμενα, διασχίζοντας τη Μάγχη.

Το διακύβευμα ήταν επίσης εκλογικό για τον κ. Σούνακ, στην εξουσία 18 μήνες, καθώς οι Συντηρητικοί φέρονται να οδεύουν σε βαριά ήττα στις προσεχείς εκλογές.

«Οι πτήσεις θα απογειωθούν», «είμαστε έτοιμοι», επέμεινε ο πρωθυπουργός χθες, παραδεχόμενος πως ο στόχος που είχε θέσει, οι πτήσεις να αρχίσουν την άνοιξη, δεν θα τηρηθεί, αλλά διαβεβαιώνοντας πως θα ξεκινήσουν «σε δέκα ως δώδεκα εβδομάδες», με άλλα λόγια τον Ιούλιο, και ότι θα γίνονται αρκετές τέτοιες πτήσεις μιας κατεύθυνσης κάθε μήνα.

Συμφωνία ανάμεσα στο Λονδίνο και το Κιγκάλι προβλέπει την καταβολή μεγάλων χρηματικών ποσών στη Ρουάντα για την υποδοχή μεταναστών και προσφύγων. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε το αρχικό νομοσχέδιο παράνομο τον Νοέμβριο, πάντως το κείμενο τροποποιήθηκε έκτοτε.

Το νομοσχέδιο χαρακτηρίζει τη Ρουάντα ασφαλή τρίτη χώρα και την παρουσιάζει ως μια από τις πιο σταθερές στην αφρικανική ήπειρο.

Ο πρόεδρος της Ρουάντας, ο Πολ Καγκάμι, κατηγορείται συχνά πως κυβερνά επιβάλλοντας κλίμα τρόμου, καταπνίγοντας κάθε διαφωνία και την ελευθερία της έκφρασης.

Το κείμενο είναι πολύ πιθανό να καταλήξει ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ). Όμως «κανένα ξένο δικαστήριο δεν θα μας εμποδίσει», επέμεινε ο κ. Σούνακ χθες, επαναλαμβάνοντας την επωδό των Τόρις αφότου οι πρώτες απελάσεις στη Ρουάντα εμποδίστηκαν από την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη.

Μη κυβερνητικές οργανώσεις —η Διεθνής Αμνηστία, η Liberty και η Freedom from Torture— χαρακτήρισαν αντισυνταγματικό το νομοσχέδιο και τη συμφωνία Βρετανίας-Ρουάντας «παραβίαση του διεθνούς δικαίου», προσθέτοντας πως το βρετανικό κοινοβούλιο μετατράπηκε σε «τόπο εγκλήματος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

