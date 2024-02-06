Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Με λέξεις και φράσεις όπως «σοκ», «ανησυχία» και «κεραυνός εν αιθρία» υποδέχονται αρθρογράφοι, βασιλικοί συντάκτες και χρήστες μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο την είδηση που με επισημότητα ανακοινώθηκε από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ στις 6 το βράδυ περί διάγνωσης του βασιλιά Καρόλου με καρκίνο.

Η ανακοίνωση ανέφερε πως κατά τη διάρκεια της πρόσφατης τριήμερης νοσηλείας του 75χρονου μονάρχη για καλοήθη πάθηση του προστάτη ανέκυψε ένα διακριτό ανησυχητικό ζήτημα υγείας.

Κατόπιν περαιτέρω διαγνωστικών εξετάσεων διαπιστώθηκε πως πρόκειται για κάποια μορφή καρκίνου, χωρίς το Παλάτι να ανακοινώνει ή να έχει πρόθεση να ανακοινώσει πού έχει εκδηλωθεί ο όγκος, σε ποιο στάδιο και ποιας σοβαρότητας είναι. Το μόνο που έχει ειπωθεί είναι ότι δεν πρόκειται για καρκίνο στον προστάτη.

Ο Κάρολος επέστρεψε το πρωί της Δευτέρας από το Σάντριγχαμ στο Λονδίνο, αρχίζοντας άμεσα «πρόγραμμα τακτικών θεραπειών».

Κατόπιν ιατρικών συστάσεων θα απέχει από τα δημόσια καθήκοντά του για διάστημα που ακόμα είναι νωρίς να προσδιοριστεί. Παρόλα αυτά θα συνεχίσει να ασκεί τα πολιτειακά του καθήκοντα, να δέχεται, να μελετά και να υπογράφει τα κυβερνητικά έγγραφα που λαμβάνει ο εκάστοτε μονάρχης στους διάσημους κόκκινους χαρτοφύλακες.

Θα εξακολουθήσουν οι εβδομαδιαίες ακροάσεις με τον πρωθυπουργό, ακόμα και αν κάποια στιγμή οι γιατροί κρίνουν πως πρέπει να περιοριστούν οι κατά πρόσωπο συναντήσεις. Θα βρεθεί επίσης φόρμουλα ώστε να συνεχιστούν οι συνεδριάσεις του ιδιαίτερου συμβουλίου του μονάρχη, στο οποίο μετέχουν κυβερνητικοί και κρατικοί αξιωματούχοι.

Η ανακοίνωση μετέφερε την ευγνωμοσύνη του βασιλιά προς την ιατρική του ομάδα για τη γρήγορη διάγνωση και πρόσθετε πως ο Κάρολος παραμένει «πλήρως θετικός» ως προς τη θεραπεία του, καθώς και ότι ανυπομονεί να επιστρέψει πλήρως στα καθήκοντά του.

Κατέληγε με τη σημείωση πως ο Κάρολος επέλεξε να μοιραστεί τη διάγνωσή του για να αποφευχθούν εικασίες, που αναπόφευκτα θα άρχιζαν λόγω της απουσίας του από δημόσιες εμφανίσεις, αλλά και με την ελπίδα πως ίσως βοηθήσει στη δημόσια κατανόηση όσων επηρεάζονται από τον καρκίνο.

Πηγές του Παλατιού επισήμαναν επιπλέον πως ο Κάρολος είναι υποστηρικτής πολλών αντικαρκινικών φιλανθρωπικών οργανώσεων και έχει συχνά αναφερθεί στην ανάγκη στήριξης των καρκινοπαθών και όσων εργάζονται για εύρεση θεραπειών.

Αίσθηση έχει προκαλέσει ο εκτενής βαθμός της ενημέρωσης από το Παλάτι, όπως είχε γίνει και με την ενημέρωση για την επέμβαση στον προστάτη. Η κίνηση επιβεβαιώνει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την πρόθεση του Καρόλου να καταστήσει τη βασιλική οικογένεια ενδεχομένως πιο προσιτή.

Όπως έγινε γνωστό, ο βασιλιάς ανακοίνωσε ο ίδιος τα νέα στην οικογένειά του, περιλαμβανομένου του Δούκα του Σάσεξ Χάρι, ο οποίος θα ταξιδέψει στο Λονδίνο εντός των ημερών για να συμπαρασταθεί από κοντά στον πατέρα του.

Ορισμένες από τις υποχρεώσεις του Καρόλου θα αναληφθούν από τα υπόλοιπα ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας, με τη βασίλισσα Καμίλα να διαδραματίζει «σημαίνοντα» ρόλο συνεχίζοντας και το πλήρες πρόγραμμα των δικών της υποχρεώσεων.

Κάποια καθήκοντα θα αναλάβει ο πρίγκιπας της Ουαλίας Γουίλιαμ, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει στο πρόγραμμά του αυτή την εβδομάδα μετά από ένα διάλειμμα αρκετών εβδομάδων για να στηρίξει τη δική του οικογένεια μετά από το άλλο αδιευκρίνιστο πρόβλημα υγείας στο Παλάτι, τη σοβαρή επέμβαση στην κοιλιακή χώρα της Κέιτ Μίντλετον.

Δεν υπάρχει ωστόσο σχέδιο, ούτε προοπτική ανάγκης, για ορισμό μελών της βασιλικής οικογένειας ως αντικαταστατών του βασιλιά. Οι λεγόμενοι «σύμβουλοι του κράτους» επιλέγονται μεταξύ των ενηλίκων στη σειρά διαδοχής του θρόνου σε περίπτωση που ο μονάρχης αδυνατεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του θεσμού για λόγους υγείας.

Το Παλάτι δεν προτίθεται να δίνει τακτικές ενημερώσεις για την πορεία της υγείας του βασιλιά, ούτε να αποκαλύψει το όνομα του νοσοκομείου στο οποίο θα γίνεται η θεραπεία, ζητώντας σεβασμό των ιδιωτικών και τόσο ευαίσθητων στιγμών του Καρόλου.

Στην απόφαση για το πού θα γίνεται η θεραπεία έχουν συνυπολογιστεί παράγοντες όπως ο βαθμός προστασίας της ιδιωτικότητας του ασθενούς, η παρουσία των καταλληλότερων ειδικών γιατρών, αλλά και ο αντίκτυπος στους άλλους ασθένειες και στους διαθέσιμους πόρους του νοσοκομείου.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.