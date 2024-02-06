Η Γουατεμάλα εξετάζει την απόκτηση εμπορικών σχέσεων με την Κίνα

Η νέα κυβέρνηση της Γουατεμάλας εξετάζει την ανάπτυξη εμπορικών σχέσεων με την Κίνα, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας της κεντρικής Αμερικής στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, διαβεβαιώνοντας ταυτόχρονα πως θέλει να διατηρήσει τις επίσημες σχέσεις της με την Ταϊβάν.

«Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με την Ταϊβάν», είπε ο νέος επικεφαλής της διπλωματίας της Γουατεμάλας, ο Κάρλος Ραμίρο Μαρτίνες, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο πρακτορείο. «Όμως», πρόσθεσε, «ο (νέος) πρόεδρος (Μπερνάρντο Αρέβαλο) έχει επισημάνει πως δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το βάρος και την ισχύ της Κίνας».

Η επιδίωξη αυτή φαντάζει ασυμβίβαστη με την πολιτική της Κίνας, η οποία θεωρεί την Ταϊβάν επαρχία της που απλά εκκρεμεί να επανενωθεί με την ηπειρωτική χώρα μετά το τέλος του κινεζικού εμφυλίου πολέμου το 1949. Εν ονόματι του δόγματος της «ενιαίας Κίνας», το Πεκίνο δεν επιτρέπει σε άλλα κράτη να διατηρούν διπλωματικές σχέσεις με την Ταϊπέι αν θέλουν να έχουν μαζί του. Για πάνω από 70 χρόνια, Κίνα και Ταϊβάν δίνουν σκληρή μάχη για τη διπλωματική αναγνώριση των χωρών όλου του κόσμου.

Τα τελευταία χρόνια, το Πεκίνο απέσπασε από την Ταϊπέι αρκετούς πρώην συμμάχους της στη Λατινική Αμερική, συμπεριλαμβανομένων της Δομινικανής Δημοκρατίας, της Νικαράγουας και της Ονδούρας.

Στα μόλις 12 πλέον κράτη που εξακολουθούν να διατηρούν επίσημες διπλωματικές σχέσεις με την Ταϊβάν συγκαταλέγονται το Βατικανό, το βασίλειο Ισουατίνι (η πρώην Σουαζιλάνδη), κάποιες νησιωτικές χώρες του Ειρηνικού, η Αϊτή, η Παραγουάη κι η Γουατεμάλα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

