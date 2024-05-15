Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι οι ρωσικές δυνάμεις βελτιώνουν τις θέσεις τους καθημερινά κατά μήκος του μετώπου στην Ουκρανία σε όλες τις κατευθύνσεις και ότι η προέλαση εξελίσσεται σύμφωνα με το σχέδιο.

Η Ρωσία έχει απωθήσει τις ουκρανικές δυνάμεις σε καίρια σημεία κατά μήκος της γραμμής του μετώπου τους τελευταίους μήνες, παρά τη βοήθεια εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους.

Ο Πούτιν, σε συνάντηση στο Κρεμλίνο με τον υπουργό Άμυνας Αντρέι Μπελαούσοφ, τον γραμματέα του Συμβουλίου Ασφαλείας Σεργκέι Σοϊγκού και κορυφαίους στρατηγούς, δήλωσε ότι το έργο του στρατού «εξελίσσεται σύμφωνα με το σχέδιο» που εγκρίθηκε από το Γενικό Επιτελείο.

«Όσο πιο αποτελεσματικά εργάζεστε στην πρώτη γραμμή, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχουμε να επιλύσουμε αυτό το ζήτημα ειρηνικά», είπε ο Πούτιν στους στρατηγούς. «Αυτό είναι που πάντα επιδιώκαμε και πάντα μιλούσα γι' αυτό».

Ο Πούτιν ευχαρίστησε τον Σοϊγκού για το προηγούμενο έργο του ως υπουργού Άμυνας. Είπε ότι «πολλά πράγματα δεν ήταν σαφή πριν την έναρξη των εχθροπραξιών» και ότι ο Σοϊγκού θα τον βοηθήσει να διαχειρισθεί τον στρατιωτικό τομέα και τον τομέα ασφαλείας του κράτους.

Μιλώντας για τον Μπελαούσοφ, τον νεοδιορισθέντα υπουργό Άμυνας, ο οποίος φορούσε κοστούμι, ο Πούτιν είπε ότι τον διόρισε λόγω της αύξησης των δαπανών για την άμυνα και την ασφάλεια, οι οποίες, όπως είπε, θα ανέλθουν στο 8,7% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος ή λίγο περισσότερο. Αυτό εξακολουθεί να είναι κάτω από το επίπεδο του 13% επί Σοβιετικής Ένωσης στα μέσα της δεκαετίας του 1980.

«Αυτό σίγουρα δεν είναι το 13%, όπως συνέβαινε στη Σοβιετική Ένωση, αλλά εξακολουθεί να είναι ένα σταθερό ποσό, είναι ένας μεγάλος πόρος και πρέπει να τον χρησιμοποιούμε πολύ προσεκτικά και αποτελεσματικά», δήλωσε ο Πούτιν.

«Αυτή η σχέση μεταξύ του ‘’κανονιού" και του "βουτύρου" θα πρέπει να ενσωματωθεί οργανικά στη συνολική αναπτυξιακή στρατηγική του ρωσικού κράτους».

Στη συνέχεια, ο Πούτιν επαίνεσε τον Μπελούσοφ για την οικονομική του εμπειρία και για το έργο του στην ανάπτυξη μη επανδρωμένων αεροσκαφών και άλλων μη επανδρωμένων οχημάτων.

Ο Ρώσος ηγέτης δήλωσε ότι δεν θα υπάρξουν αλλαγές στο Γενικό Επιτελείο Στρατού. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού Βαλέρι Γκεράσιμοφ συμμετείχε στη συνάντηση.

«Θέλω να είναι σαφές σε όλους. Αυτή η μονάδα πολεμικού έργου έχει αναπτυχθεί, λειτουργεί με ρυθμό, λειτουργεί με επιτυχία και δεν αναμένονται αλλαγές εδώ», δήλωσε ο Πούτιν αναφερόμενος στο Γενικό Επιτελείο.

