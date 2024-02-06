Ο στρατός των ΗΠΑ λέει πως κατέστρεψε ναυτικά drones των Χούθι στην Υεμένη

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε πως χθες Δευτέρα στις 15:30 (ώρα Σανάα· 14:30 ώρα Ελλάδας) έπληξε, «σε νόμιμη άμυνα», δυο τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας (USVs) των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη.

Τα δύο drones, που έφεραν εκρηκτικά, «εντοπίστηκαν (...) σε περιοχές της Υεμένης ελεγχόμενες από τους Χούθι» και «κρίθηκε πως ήγειραν άμεση απειλή για εμπορικά πλοία και σκάφη του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού στην περιοχή», τόνισε μέσω X (του πρώην Twitter) το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

