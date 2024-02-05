Ο Χάρι στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την ανακοίνωση πως ο Κάρολος έχει Καρκίνο

Ο Χάρι ταξιδεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο από την Καλιφόρνια όπου και διαμένει, στο περιθώριο της ανακοίνωσης πως ο βασιλιάς Κάρολος νοσεί από καρκίνο, προκειμένου να σταθεί στο πλευρό του πατέρα του.

Το παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε νωρίτερα ότι ο Κάρολος έχει καρκίνο.

Δεν πρόκειται για καρκίνο του προστάτη, αν και η ασθένεια διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια της θεραπείας του για καλοήθη διευρυμένο προστάτη.

Οβασιλιάς Κάρολος διαγνώστηκε με καρκίνο και ξεκίνησε θεραπεία τη Δευτέρα, σύμφωνα με τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ

Το Παλάτι λέει ότι ο καρκίνος εντοπίστηκε κατά την πρόσφατη νοσοκομειακή περίθαλψη του Βασιλιά για έναν καλοήθη διευρυμένο προστάτη.

«Επισημάνθηκε ένα ξεχωριστό θέμα ανησυχίας», λέει το Παλάτι, και «οι επακόλουθες διαγνωστικές εξετάσεις εντόπισαν μια μορφή καρκίνου».

Το Παλάτι δεν έχει αναφέρει τον τύπο καρκίνου με τον οποίον έχει διαγνωστεί πως πάσχει ο Βασιλιάς

Ο 75χρονος Μονάρχης συμβουλεύεται να αναβάλει τα δημόσια καθήκοντα, του αλλά θα συνεχίσει να εργάζεται από το γραφείο του.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.