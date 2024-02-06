Λογαριασμός
Αγρότες κλείνουν δρόμους στην Ολλανδία

Εκατοντάδες αγρότες συμμετείχαν σε διαδηλώσεις χθες Δευτέρα το βράδυ στην Ολλανδία, προχωρώντας σε αποκλεισμούς δρόμων κι ανάβοντας φωτιές, σύμφωνα με την αστυνομία και ολλανδικά ΜΜΕ.

«Άναψαν φωτιές, εκτόξευσαν πυροτεχνήματα κι οδήγησαν αγροτικά οχήματα σε αυτοκινητόδρομο», περιέγραψε για παράδειγμα η αστυνομική διεύθυνση της Γκελντρ (κεντρικά) μέσω X (του πρώην Twitter), προσθέτοντας πως «ελήφθησαν μέτρα».

Η αστυνομία δεν ξεκαθάρισε αν οι δυνάμεις της προχώρησαν σε προσαγωγές ή συλλήψεις.

Αγρότες, Ολλανδοί και Βέλγοι, ενώθηκαν από την Πέμπτη με το κύμα μαζικών κινητοποιήσεων που ξέσπασε στη Γαλλία τον Ιανουάριο κι έκτοτε εξαπλώθηκε στη Γερμανία, στην Πολωνία, στη Ρουμανία και στην Ελλάδα.

Εξαιρετικά περίπλοκη ευρωπαϊκή πολιτική, πολύ χαμηλά έσοδα, πληθωρισμός, ανταγωνισμός από το εξωτερικό, συσσώρευση κανονισμών προτυποποίησης, απογείωση των τιμών των καυσίμων: οι διεκδικήσεις των ευρωπαίων αγροτών για τη λήψη μέτρων είναι στην πράξη οι ίδιες, σ’ όλες τις χώρες.

Προσπαθώντας να κατευνάσει την οργή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποσχέθηκε την περασμένη Πέμπτη μέτρα για την υπεράσπιση των «θεμιτών συμφερόντων» των αγροτών στην ΕΕ, ιδίως τη μείωση του «διοικητικού φόρτου» της επικρινόμενης κοινής αγροτικής πολιτικής (ΚΑΠ).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

