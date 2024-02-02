Ραϊσί προς ΗΠΑ: «Δεν θα ξεκινήσουμε πόλεμο, αλλά αν χρειαστεί θα σας κάνουμε να μετανιώσετε»

Στις εντεινόμενες προειδοποιήσεις της κυβέρνησης Μπάιντεν κατά της Τεχεράνης απάντησε την Παρασκευή ο Ιρανός πρόεδρος Εμπραχίμ Ραϊσί, δηλώνοντα ότι η χώρα του δεν θα είναι μεν η πλευρά που θα ξεκινήσει πόλεμο αλλά, «εάν κάποια δύναμη προσπαθήσει να εκφοβίσει το Ιράν, εμείς ως Ιράν, θα απαντήσουμε με τον πιο σθεναρό τρόπο και με τρόπο που θα μετανιώσουν».
Τονίζοντας ότι η «απειλητική» γλώσσα κατά του Ιράν δεν θα αποφέρει αποτελέσματα, ο Ραϊσί είπε: «Στο παρελθόν, όποτε μιλούσαν για το Ιράν, χρησιμοποιούσαν απειλητική γλώσσα και έλεγαν ότι ‘’οι στρατιωτικές επιλογές είναι στο τραπέζι’’. Δεν ακούμε πια αυτές τις λέξεις και λένε ‘’Δεν θέλουμε πόλεμο με το Ιράν’’».
Δηλώνοντας ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις διαθέτουν την απαραίτητη ισχύ και εξοπλισμό, ο Ραϊσί είπε: «Σήμερα, η αμυντική ικανότητα της χώρας έχει αποτρεπτική ισχύ». «Η στρατιωτική ισχύς του Ιράν δεν αποτελεί απειλή για καμία χώρα στην περιοχή» διαβεβαίωσε πάντως ο Ιρανός πρόεδρος. «Αντίθετα, οι χώρες της περιοχής, μπορούν να βασιστούν στη στρατιωτική μας ισχύ για τη σταθερότητα και την ασφάλεια της περιοχής», είπε.
Στις 28 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε επίθεση με drone σε βάση που βρίσκεται στην Ιορδανία, κοντά στα σύνορα με τη Συρία, και η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι 3 αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και 25 αμερικανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε από «ριζοσπαστικές μαχητικές ομάδες που υποστηρίζονται από το Ιράν». Η κυβέρνηση της Τεχεράνης απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι συνδέεται με την επίθεση.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.