Ραϊσί προς ΗΠΑ: «Δεν θα ξεκινήσουμε πόλεμο, αλλά αν χρειαστεί θα σας κάνουμε να μετανιώσετε»

Στις εντεινόμενες προειδοποιήσεις της κυβέρνησης Μπάιντεν κατά της Τεχεράνης απάντησε την Παρασκευή ο Ιρανός πρόεδρος Εμπραχίμ Ραϊσί, δηλώνοντα ότι η χώρα του δεν θα είναι μεν η πλευρά που θα ξεκινήσει πόλεμο αλλά, «εάν κάποια δύναμη προσπαθήσει να εκφοβίσει το Ιράν, εμείς ως Ιράν, θα απαντήσουμε με τον πιο σθεναρό τρόπο και με τρόπο που θα μετανιώσουν».



Τονίζοντας ότι η «απειλητική» γλώσσα κατά του Ιράν δεν θα αποφέρει αποτελέσματα, ο Ραϊσί είπε: «Στο παρελθόν, όποτε μιλούσαν για το Ιράν, χρησιμοποιούσαν απειλητική γλώσσα και έλεγαν ότι ‘’οι στρατιωτικές επιλογές είναι στο τραπέζι’’. Δεν ακούμε πια αυτές τις λέξεις και λένε ‘’Δεν θέλουμε πόλεμο με το Ιράν’’».

Πηγή: skai.gr

Δηλώνοντας ότι, ο Ραϊσί είπε: «Σήμερα,«Η στρατιωτική ισχύς του Ιράν» διαβεβαίωσε πάντως ο Ιρανός πρόεδρος. «Αντίθετα, οι χώρες της περιοχής, μπορούν να βασιστούν στη στρατιωτική μας ισχύ για τη σταθερότητα και την ασφάλεια της περιοχής», είπε.Στις 28 Ιανουαρίου,, κοντά στα σύνορα με τη Συρία, και η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι 3 αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και 25 αμερικανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι. Η κυβέρνηση της Τεχεράνηςότι συνδέεται με την επίθεση.

