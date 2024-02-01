Λογαριασμός
Αντίδραση Νετανιάχου στο διάταγμα Μπάιντεν: Δραστικές οι κυρώσεις στους εποίκους

Ο Νετανιάχου υποβαθμίζει τη βία των εποίκων, χαρακτηρίζοντας τις κυρώσεις «δραστικές»

Biden

Την αντίδραση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου προκάλεσε το εκτελεστικό διάταγμα του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν που επιβάλλει κυρώσεις σε εξτρεμιστές εποίκους. 

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού αναφέρει σε δήλωση ότι «η συντριπτική πλειονότητα των κατοίκων της Ιουδαίας και της Σαμάρειας είναι νομοταγείς πολίτες, πολλοί από τους οποίους πολεμούν αυτή τη στιγμή σε ενεργό και εφεδρικό καθήκον για την προστασία του Ισραήλ».



«Το Ισραήλ ενεργεί εναντίον όλων των παραβατών του νόμου σε όλα τα μέρη», συνεχίζει η δήλωση, «και επομένως δεν υπάρχει χώρος για δραστικά βήματα σε αυτό το θέμα».
 
