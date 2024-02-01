Την αντίδραση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου προκάλεσε το εκτελεστικό διάταγμα του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν που επιβάλλει κυρώσεις σε εξτρεμιστές εποίκους.



Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού αναφέρει σε δήλωση ότι «η συντριπτική πλειονότητα των κατοίκων της Ιουδαίας και της Σαμάρειας είναι νομοταγείς πολίτες, πολλοί από τους οποίους πολεμούν αυτή τη στιγμή σε ενεργό και εφεδρικό καθήκον για την προστασία του Ισραήλ».

Πηγή: skai.gr

«Το Ισραήλ ενεργεί εναντίον όλων των παραβατών του νόμου σε όλα τα μέρη», συνεχίζει η δήλωση, «και επομένωςσε αυτό το θέμα».

