Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα: Aνθρωποι πεθαίνουν από την πείνα στο Σουδάν

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) ανακοίνωσε σήμερα ότι λαμβάνει πληροφορίες για ανθρώπους που πεθαίνουν από την πείνα στο Σουδάν και ότι ο αριθμός των ανθρώπων που πεινούν διπλασιάστηκε την περασμένη χρονιά, καθώς ο πόλεμος εμποδίζει τη διοχέτευση βοήθειας στους αμάχους.

Το WFP απηύθυνε επείγουσα έκκληση στα εμπόλεμα μέρη του Σουδάν, τις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις και τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF), να παράσχουν αμέσως εγγυήσεις για την ανεμπόδιστη παράδοση ανθρωπιστικής αρωγής.

Σχεδόν 18 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο το Σουδάν βρίσκονται αντιμέτωποι με οξύ λιμό και περισσότεροι από πέντε εκατομμύρια βιώνουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας της πείνας σε περιοχές που έχουν πληγεί χειρότερα από τη σύγκρουση.

Το WFP αναφέρει σε δήλωσή του πως μπόρεσε να παραδώσει βοήθεια σε μόλις έναν στους 10 ανθρώπους σ' αυτές τις περιοχές, στις οποίες περιλαμβάνονται η πρωτεύουσα Χαρτούμ, η δυτική περιφέρεια Νταρφούρ και το κρατίδιο Ελ Γκεζίρα, όπου προωθήθηκαν πρόσφατα οι RSF. «Καθίσταται σχεδόν αδύνατο για τις υπηρεσίες αρωγής να μπουν στις περιοχές αυτές εξαιτίας απειλών για την ασφάλεια, αποκλεισμών δρόμων και αιτημάτων για διόδια και τέλη», αναφέρεται στη δήλωση του WFP.

Το WFP αναφέρει πως προσπαθεί να λάβει εγγυήσεις ασφαλείας για να επαναλάβει τις επιχειρήσεις στο Ελ Γκεζίρα, το οποίο ήταν προηγουμένως ένας κόμβος αρωγής στον οποίο είχαν καταφύγει πολλοί κάτοικοι του Χαρτούμ.

Οι παραδόσεις βοήθειας στο Σουδάν είναι περιορισμένες επειδή 70 φορτηγά παραμένουν εδώ και πάνω από δύο εβδομάδες αποκλεισμένα στο Πορτ Σουδάν και άλλα 31 είναι αποκλεισμένα εδώ και περισσότερο από τρεις μήνες στο Ελ Ομπέιντ, ανακοίνωσε η υπηρεσία. Αμφότερες οι πόλεις αυτές ελέγχονται από τις ένοπλες δυνάμεις.

«Κάθε ένα από τα φορτηγά μας είναι ανάγκη να βρίσκεται στο δρόμο κάθε ημέρα όλες τις ημέρες για να παραδίδει τρόφιμα στο σουδανικό λαό», δήλωσε ο Έντι Ρόου, αντιπρόσωπος του WFP στο Σουδάν.

«Ωστόσο βοήθεια που μπορεί να σώσει ζωές δεν φθάνει σ' αυτούς που την χρειάζονται περισσότερο και λαμβάνουμε ήδη πληροφορίες για ανθρώπους που πεθαίνουν από την πείνα», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

