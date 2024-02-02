Ραϊσι: Δεν θα ξεκινήσουμε πόλεμο αλλά θα δώσουμε ισχυρή απάντηση σε όποιον εκφοβίζει το Ιράν

Ο πρόεδρος του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του δεν θα ξεκινήσει πόλεμο αλλά θα «απαντήσει με ισχυρό τρόπο» σε όποιον την εκφοβίζει.

Τα σχόλια του Ραϊσί έρχονται ύστερα από ημέρες εικασιών για το πώς μπορεί να ανταπαντήσει η Ουάσινγκτον μετά τον θάνατο τριών Αμερικανών στρατιωτών, που σκοτώθηκαν σε επίθεση στη βάση τους στην Ιορδανία από υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση.

Το CBS News, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους, μετέδωσε χθες ότι οι ΗΠΑ ενέκριναν σχέδια για πλήγματα πολλών ημερών στο Ιράκ και τη Συρία κατά πολλαπλών στόχων.

«Δεν θα ξεκινήσουμε κανένα πόλεμο, αλλά όποιος θέλει να μας εκφοβίσει, θα λάβει ισχυρή απάντηση», δήλωσε ο Ραϊσί σε ομιλία του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση.

«Πριν, όταν εκείνοι (οι Αμερικανοί) ήθελαν να μας μιλήσουν, έλεγαν ότι η στρατιωτική επιλογή βρίσκεται στο τραπέζι. Τώρα λένε ότι δεν έχουν καμία πρόθεση για σύγκρουση με το Ιράν», δήλωσε ο Ραϊσί.

«Η στρατιωτική ισχύς της Ισλαμικής Δημοκρατίας στην περιοχή δεν αποτελεί και ποτέ δεν αποτέλεσε απειλή για καμία χώρα. Αντ’ αυτού, διασφαλίζει την ασφάλεια στην οποία μπορούν να βασιστούν και την οποία μπορούν να εμπιστευθούν οι χώρες της περιοχής», πρόσθεσε ο Ραϊσί.

Πηγή: skai.gr

