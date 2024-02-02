Λογαριασμός
Πάνω από 27.100 οι νεκροί στη Γάζα, ανακοίνωσε η Χαμάς

Το Ισραήλ έχει δηλώσει επισήμως ότι έχει σκοτώσει περίπου 10.000 μέλη της Χαμάς

Gaza

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι οι νεκροί στη Γάζα έχουν ξεπεράσει τους 27.100. 

Τουλάχιστον 27.131 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί, και 66.287 έχουν τραυματιστεί στις ισραηλινές επιδρομές στο θύλακα από τις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.



Το Ισραήλ έχει δηλώσει επισήμως ότι έχει σκοτώσει περίπου 10.000 μέλη της Χαμάς, επιπλέον των περίπου 1.000 που σκοτώθηκαν στο Ισραήλ στον απόηχο της εισβολής και της επίθεσης της τρομοκρατικής ομάδας στις 7 Οκτωβρίου.
 
