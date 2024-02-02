Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι οι νεκροί στη Γάζα έχουν ξεπεράσει τους 27.100.



Τουλάχιστον 27.131 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί, και 66.287 έχουν τραυματιστεί στις ισραηλινές επιδρομές στο θύλακα από τις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Πηγή: skai.gr

Το Ισραήλ έχει δηλώσει επισήμως ότι έχει σκοτώσει περίπουεπιπλέον των περίπου 1.000 που σκοτώθηκαν στο Ισραήλ στον απόηχο της εισβολής και της επίθεσης της τρομοκρατικής ομάδας στις 7 Οκτωβρίου.

