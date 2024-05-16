Της Αθηνάς Παπακώστα

Η Σλοβακία σε σοκ και η Ευρώπη το ίδιο. Το μεσημέρι της Τετάρτης ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, πυροβολήθηκε πολλές φορές στην πόλη Χάντλοβα, 180 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πρωτεύουσας, Μπρατισλάβα, την ώρα που χαιρετά το συγκεντρωμένο πλήθος μπροστά από κτίριο όπου είχε διεξαχθεί κυβερνητική συνεδρίαση. Πολιτικοί της Σλοβακίας, όπως επίσης και η πρόεδρος της χώρας, κάνουν λόγο για «επίθεση κατά της δημοκρατίας». Ο φερόμενος δράστης έχει συλληφθεί, αλλά οι Αρχές ακόμη δεν έχουν προβεί σε καμία επίσημη ανακοίνωση για την ταυτότητά του.

Στις εικόνες από τη στιγμή της απόπειρας δολοφονίας του Σλοβάκου πρωθυπουργού ο άνδρας φαίνεται να υψώνει το χέρι του κρατώντας όπλο και να πυροβολεί πέντε φορές κατά του Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος σωριάζεται στο έδαφος. Άμεσα οι άνδρες ασφαλείας πέφτουν επάνω στον δράστη με τα υπόλοιπα μέλη της φρουράς να μεταφέρουν τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας πίσω στο αυτοκίνητο. Η κατάσταση της υγείας του Φίτσο κρίνεται κρίσιμη και μεταφέρεται στη μεγαλύτερη, γειτονική πόλη Μπάνσκα Μπίστριτσα, ανατολικά της Χάντλοβα. Εκεί υποβάλλεται σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση.

Σε συνέντευξη Τύπου νωρίς το βράδυ της Τετάρτης ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Ματάους Σουτάι Εστόκ, αναφέροντας πως ο Σλοβάκος πρωθυπουργός τραυματίστηκε στο στομάχι, τόνισε ότι «οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν πως το κίνητρο» της απόπειρας δολοφονίας του Ρόμπερτ Φίτσο «ήταν πολιτικό».

Μέχρι στιγμής ανεπιβεβαίωτες από τα Μέσα Ενημέρωσης της Σλοβακίας πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης είναι ένας άνδρας, 71 ετών, συγγραφέας και ποιητής στο επάγγελμα, από την πόλη Λέβιτσε. Όπως αναφέρουν, ο ίδιος φέρεται να είχε εκφράσει την επιθυμία στο YouTube να ηγηθεί πολιτικού κινήματος με τον γιο του να μιλά στο Aktuality.sk και να εξηγεί πως ο πατέρας του είχε νόμιμα όπλο στην κατοχή του αλλά ότι δεν γνωρίζει γιατί έκανε, ό,τι έκανε.

Σε αναρτημένο στη πλατφόρμα Χ βίντεο ο 71 ετών άνδρας φέρεται να μιλά, ενώ βρίσκεται υπό κράτηση, και να αναφέρει ότι δεν συμφωνούσε με τις πολιτικές της κυβέρνησης και κυρίως με τη στάση της κατά των Μέσων Ενημέρωσης στη Σλοβακία.

«Η ρητορική μίσους, την οποία παρατηρούμε στην κοινωνία μας, οδηγεί σε πράξεις μίσους» τόνισε η απερχόμενη πρόεδρος της χώρας, Ζουζάνα Τσαπούτοβα. Από την πλευρά τους, ο υπουργός Άμυνας της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Καλινακ, καθώς και ο υπουργός Εσωτερικών αυτής, μίλησαν για διασπορά ρητορικής μίσους στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και κάλεσαν τους Σλοβάκους να μην απαντούν «στο μίσος με μίσος». Ο κ. Εστόκ, ωστόσο, πήγε ένα βήμα παραπέρα, κατηγορώντας τα Μέσα Ενημέρωσης ότι συνέβαλαν στο κλίμα μίσους κατά του Ρόμπερτ Φίτσο δηλώνοντας ότι «πολλοί από εσάς ήσασταν εκείνοι που σπείρατε αυτό το μίσος».

Ο Ρόμπερτ Φίτσο επέστρεψε στην εξουσία τον περασμένο Σεπτέμβριο. Κατά τους πρώτους μήνες της πρωθυπουργίας του, ο 59χρονος πρωθυπουργός της Σλοβακίας, ο οποίος ηγείται ενός λαϊκιστικού – ακροδεξιού συνασπισμού, πάγωσε τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, ενώ έφερε ένα σχέδιο νόμου - παρόμοιο με εκείνο στη Ρωσία και τη Γεωργία - για τις ΜΚΟ, το οποίο εισάγει την επισήμανση των «οργανώσεων με ξένη υποστήριξη» - εάν λαμβάνουν πάνω από 5.000 ευρώ ετησίως σε ξένη χρηματοδότηση, και ένα νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα RTVS αποσκοπώντας στην ενίσχυση του κυβερνητικού ελέγχου σε αυτό.

Χιλιάδες πολίτες διαμαρτύρονταν για τα σχέδια της κυβέρνησης, ενώ η αντιπολίτευση χθες, Τετάρτη, είχε οργανώσει νέα πορεία διαμαρτυρίας, η οποία όμως, μετά την απόπειρα δολοφονίας κατά του Σλοβάκου πρωθυπουργού, ακυρώθηκε.

Την επίθεση καταδίκασε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, κάνοντας λόγο για «φρικιαστική πράξη βίας», ο Ρώσος πρόεδρος, Βλάντιμιρ Πούτιν χαρακτηρίζοντάς τη «τερατώδες έγκλημα» και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.