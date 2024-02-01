Ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε σήμερα την έκδοση εκτελεστικού διατάγματος με στόχο τους Ισραηλινούς εποίκους στη Δυτική Όχθη που έχουν προβεί σε επιθέσεις εναντίον Παλαιστινίων στα κατεχόμενα εδάφη, μεταδίδει το Associated Press.

Οι νέες αμερικανικές κυρώσεις στοχεύουν αρχικά τέσσερα πρόσωπα, στα οποία θα απαγορευτεί η παραμονή στις ΗΠΑ και θα δεσμευτούν τυχόν περιουσιακά τους στοιχεία, δήλωσαν οι αξιωματούχοι αυτοί που ζήτησαν να μην κατονομαστούν.

Ο Μπάιντεν έχει μιλήσει κατά των επιθέσεων αντιποίνων από Ισραηλινούς εποίκους εναντίον Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη μετά τις επιθέσεις της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δεσμευτεί ότι οι υπεύθυνοι για τη βία θα λογοδοτήσουν.

Το εκτελεστικό διάταγμα αναμένεται να θέσει το έδαφος για την επιβολή κυρώσεων σε άτομα που έχουν εμπλακεί σε βία κατά των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη.

Οι επιθέσεις από Ισραηλινούς εποίκους έχουν ενταθεί από την έναρξη του πολέμου και ορισμένοι Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές αρχές. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων λένε ότι έποικοι έχουν πυρπολήσει αυτοκίνητα και έχουν επιτεθεί σε αρκετές μικρές κοινότητες Βεδουίνων, αναγκάζοντας τες να εγκαταλείψουν τις περιοχές τους.



Ο Μπάιντεν στα τέλη Οκτωβρίου μίλησε κατά των επιθέσεων αντιποίνων από Ισραηλινούς εποίκους εναντίον Παλαιστινίων, λέγοντας ότι η βία από «εξτρεμιστές εποίκους πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να λογοδοτήσουν. Πρέπει να σταματήσει τώρα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.