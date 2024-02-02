Γερμανία: Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του 2024

Εγκρίθηκε πριν από λίγη ώρα στην Μπούντεσταγκ, την ομοσπονδιακή βουλή, ο προϋπολογισμός του 2024, ο οποίος προβλέπει δαπάνες 477 δισεκατομμυρίων ευρώ και νέο χρέος ύψους 39 δισεκατομμυρίων, στο όριο του «φρένου χρέους».

Τον προϋπολογισμό, ο οποίος έπρεπε να έχει εγκριθεί ήδη από τον Δεκέμβριο, αλλά καθυστέρησε εξαιτίας απόφασης του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου που είχε ως αποτέλεσμα την ανάγκη κάλυψης επιπλέον δημοσιονομικού κενού, υπερψήφισαν οι βουλευτές του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), των Πρασίνων και των Φιλελευθέρων (FDP), ενώ τον καταψήφισαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Μεταξύ των μέτρων που προβλέπονται είναι η σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων στο αγροτικό πετρέλαιο, η οποία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την πλευρά των αγροτών, ο υψηλότερος φόρος στα αεροπορικά εισιτήρια και η κατάργηση της κρατικής επιδότησης για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

Ο συνασπισμός κυβερνά «ερήμην των πολιτών», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Χριστιανικής Ένωσης ( CDU/CSU) για τον προϋπολογισμό Κρίστιαν Χάαζε, ενώ από την πλευρά της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD) ο Πέτερ Μπέρινγκερ τάχθηκε κατά των δαπανών για την περαιτέρω στήριξη της Ουκρανίας και των κονδυλίων για την ενεργειακή μετάβαση. Η βουλευτής της Αριστεράς Γκεζίνε Λετς από την πλευρά της κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι με την «πολιτική περικοπών» που εφαρμόζει, συμβάλλει στην ενίσχυση των ακροδεξιών κομμάτων.

Υπερασπιζόμενος το σχέδιό του για τον προϋπολογισμό, ο υπουργός Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ δήλωσε ότι περιλαμβάνει επενδύσεις σε ύψος - ρεκόρ 70,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, μεταξύ άλλων για την βελτίωση των σιδηροδρομικών και των οδικών δικτύων, αλλά και μείωση της φορολογίας. «Έχουμε έναν προϋπολογισμό που προσφέρει ασφάλεια σχεδιασμού και επενδύσεων», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) Ντένις Ρόντε, ενώ ο εκπρόσωπος των Πρασίνων Σβεν-Κρίστιαν Κίντλερ σχολίασε ότι ο προϋπολογισμός «εγγυάται την κοινωνική ασφάλεια σε αβέβαιους καιρούς και περιλαμβάνει μεγάλες επενδύσεις για την προστασία του κλίματος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

