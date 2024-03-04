Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Η απειλή τρομοκρατικής επίθεσης επί βρετανικού εδάφους αυξάνεται με ταχύ ρυθμό λόγω του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, φέρονται να έχουν προειδοποιήσει σε κλειστές ενημερώσεις τους Βρετανούς βουλευτές ανώτεροι αξιωματούχοι ασφαλείας της χώρας.

Όπως αποκαλύπτει η Daily Mail, οι βουλευτές έχουν προειδοποιηθεί πως ο συνεχιζόμενος πόλεμος στη Μέση Ανατολή χρησιμοποιείται από διεθνείς ισλαμιστικές οργανώσεις ως «διαφήμιση στρατολόγησης».

Οι αξιωματούχοι ασφαλείας επισήμαναν πως ο όγκος των ανησυχητικών συνομιλιών μεταξύ εξτρεμιστών που έχει υποκλαπεί από τις βρετανικές υπηρεσίες ασφαλείας είναι στο υψηλότερο επίπεδο από την περίοδο των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Βουλευτής με γνώση των ενημερώσεων αυτών είπε στην εφημερίδα: «Είναι όπως όταν έπεσαν οι Δίδυμοι Πύργοι το 2001, έχει υπάρξει μια μεγάλη απότομη αύξηση μίσους».

Πηγή της Mail προειδοποίησε πως υπάρχει πλέον «πραγματικός κίνδυνος» είτε μίας συντονισμένης τρομοκρατικής ενέργειας είτε μιας μεμονωμένης επίθεσης από κάποιον δράστη εκτός γνωστής οργάνωσης.

Έχει επίσης σημειωθεί προς τους βουλευτές η ανησυχία των υπηρεσιών ασφαλείας για το ενδεχόμενο αύξησης «εξτρεμιστικής δραστηριότητας» κατά τον μουσουλμανικό ιερό μήνα του Ραμαζανίου που αρχίζει την προσεχή Κυριακή.

Η αποκάλυψη της Mail έρχεται μετά από το απρόσμενο διάγγελμα του πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ το βράδυ της Παρασκευής με το οποίο καυτηρίασε το «δηλητήριο» του εξτρεμισμού στη χώρα και κάλεσε τους πολίτες να το αντιμετωπίσουν ενωμένοι.

Πάντως σε άρθρο του στη Mail on Sunday o μέχρι πρότινος υφυπουργός Εσωτερικών Ρόμπερτ Τζένρικ, πλέον σφοδρός επικριτής του κ. Σούνακ, υποστήριξε πως οι υπηρεσίες ασφαλείας και η αστυνομία είναι υπερβολικά πιεσμένες για να αντιμετωπίσουν «τον καρκίνο του ισλαμιστικού εξτρεμισμού».

