Ο καιρός από την Χριστίνα Σούζη: Απογευματινή αστάθεια σήμερα, Σάββατο, στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά

Γενικότερα σήμερα Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά , θα συννεφιάσει και στα δυτικά και βόρεια , θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στο Ιόνιο 3 με τέσσερα μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με έξι, από το απόγευμα τοπικά εφτά μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς, και στα νησιά έως 22 με 23 βαθμούς.

Την Κυριακή, την μεγάλη Δευτέρα, την μεγάλη Τρίτη αλλά και την μεγάλη Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, και αρκετή ηλιοφάνεια και μόνο την μεγάλη Τρίτη στην Κρήτη ίσως βρέξει για λίγο. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάνουν τα εφτά με οκτώ μποφόρ. Θα εξασθενήσουν λίγο την μεγάλη Τετάρτη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και τα Βόρεια.

Στην Αττική σήμερα θα υπάρχει λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη αλλά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί τρία με πέντε μποφόρ και στα ανατολικά από το απόγευμα έξι. Η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 25 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα θα υπάρχει λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις δύο με τέσσερα μποφόρ, και η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.