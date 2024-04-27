Την ισραηλινή αντιπρόταση για επίτευξη εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία προβλέπει την απελευθέρωση ομήρων, μια νέα εξέλιξη στις συνομιλίες τις οποίες η Αίγυπτος προσπαθεί να αναθερμάνει, ανακοίνωσε σήμερα ότι «εξετάζει» το παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς.

«Σήμερα η Χαμάς έλαβε την επίσημη απάντηση της σιωνιστικής κατοχής (σ.σ. του Ισραήλ) στη θέση μας που δόθηκε στους μεσολαβητές από την Αίγυπτο και το Κατάρ στις 13 Απριλίου», δήλωσε ο Χαλίλ αλ Χάγια δεύτερος στην ιεραρχία του πολιτικού γραφείου της Χαμάς για τη Γάζα.

«Το κίνημα θα εξετάσει αυτή την πρόταση και θα υποβάλει την απάντησή του», πρόσθεσε σε ανακοίνωση που εκδόθηκε νωρίς σήμερα το πρωί.

Η Χαμάς είχε αναφέρει σε ανακοίνωσή της στις 13 Απριλίου ότι κατέθεσε στους μεσολαβητές από την Αίγυπτο και το Κατάρ την απάντησή της σε πρόταση εκεχειρίας του Ισραήλ, επιμένοντας στην κήρυξη μόνιμης κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Χωρίς να απορρίψει το περιεχόμενο του σχεδίου εκεχειρίας, το παλαιστινιακό κίνημα επανέλαβε τις «απαιτήσεις» του, δηλαδή την κήρυξη «μόνιμης κατάπαυσης του πυρός», την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού «από όλη τη Λωρίδα της Γάζας», «την επιστροφή των εκτοπισμένων» στις περιοχές όπου διέμεναν και «την εντατικοποίηση της εισόδου ανθρωπιστικής βοήθειας» στον θύλακα.

Όμως το Ισραήλ είναι αντίθετο σε μόνιμη κατάπαυση του πυρός και επιμένει σε μια παύση των μαχών διάρκειας πολλών εβδομάδων, ώστε στη συνέχεια να μπορεί για παράδειγμα να διεξάγει χερσαία επιχείρηση στη Ράφα, ενώ αρνείται να αποσύρει όλες τις δυνάμεις του από τη Λωρίδα της Γάζας.

Οι λεπτομέρειες της αντιπρότασης του Ισραήλ δεν έχουν γίνει γνωστές, όμως ο ισραηλινός Τύπος αναφέρθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στην απελευθέρωση σε πρώτο χρόνο 20 από τους ομήρους που θεωρούνται «ανθρωπιστικές υποθέσεις».

Η αντιπρόταση έγινε την ώρα που αιγυπτιακή αντιπροσωπεία έφτασε χθες Παρασκευή στο Ισραήλ για να συζητήσει «το γενικό πλαίσιο για μια εκεχειρία» στη Γάζα, σύμφωνα με μέσο ενημέρωσης που πρόσκειται στην υπηρεσία Πληροφοριών της Αιγύπτου, το al Qahera News, το οποίο επικαλείται Αιγύπτιο αξιωματούχο.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, η αντιπροσωπεία θα προσπαθήσει να αναθερμάνει τις διαπραγματεύσεις, που έχουν τελματώσει εδώ και πολλές εβδομάδες, και να ζητήσει να υπάρξει συμφωνία εκεχειρίας που θα περιλαμβάνει την απελευθέρωση «δεκάδων» ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.

Ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς θα βρεθεί επίσης στο επίκεντρο των συνομιλιών που θα έχουν υψηλόβαθμοι Άραβες και Ευρωπαίοι διπλωμάτες το Σαββατοκύριακο στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, ανάμεσά τους οι υπουργοί Εξωτερικών της Γερμανίας και της Γαλλίας.

«Ένας πύραυλος και ένας ακόμη»

Επί του πεδίου, τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο Παλαιστίνιοι ανέφεραν ισραηλινά πλήγματα κοντά στη Ράφα, εναντίον της οποίας το Ισραήλ ετοιμάζεται εδώ και καιρό να εξαπολύσει χερσαία επιχείρηση, παρά τις ανησυχίες της διεθνούς κοινότητας.

Πολλές χώρες και ανθρωπιστικές οργανώσεις φοβούνται για ένα λουτρό αίματος στην πόλη αυτή, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου στοιβάζονται 1,5 εκατ. Παλαιστίνιοι, πολλοί από τους οποίους σε σκηνές χωρίς νερό ή ηλεκτρικό.

Περίπου το μεσημέρι χθες ανταποκριτής του AFP είδε αεροσκάφη να ρίχνουν πυραύλους εναντίον σπιτιού στη συνοικία αλ Ρίμαλ στην πόλη της Γάζας και τα πτώματα ενός άνδρα, μιας γυναίκας και ενός παιδιού να ανασύρονται από τα ερείπια.

«Καθόμουν και πουλούσα τσιγάρα, όταν ξαφνικά έπεσε ένας πύραυλος, σείοντας όλη την περιοχή, ακλούθησε ένας άλλος (…) Τρέξαμε να δούμε τι συνέβη και βρήκαμε μάρτυρες: έναν άνδρα, μια γυναίκα και ένα μικρό κορίτσι», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας.

Έπειτα από εξίμισι μήνες αεροπορικών βομβαρδισμών, πυρών του πυροβολικού και χερσαίων επιχειρήσεων, έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 34.300 Παλαιστίνιοι, ενώ η Γάζα έχει σχεδόν ισοπεδωθεί, με τον ΟΗΕ να εκτιμά σε 37 εκατομμύρια τόνους τον όγκο των ερειπίων και των συντριμμιών που πρέπει να απομακρυνθούν από τον θύλακα.

Λίβανος, Υεμένη και ΗΠΑ

Η σύρραξη έχει εξαπλωθεί και στη μεθόριο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου όπου οι ανταλλαγές πυρών είναι καθημερινές μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ. Παράλληλα στην Υεμένη οι σιίτες αντάρτες Χούθι στοχοθετούν πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα σε ένδειξη υποστήριξης στου Παλαιστίνιους στη Γάζα.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε χθες ότι ένας Ισραηλινός πολίτης που εργαζόταν σε εργοτάξιο σκοτώθηκε κοντά στη μεθόριο από πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από τον νότιο Λίβανο.

«Τη νύκτα τρομοκράτες εξαπέλυσαν αντιαρματικού πυραύλους» σε διαφιλονικούμενη περιοχή στα σύνορα μεταξύ Λιβάνου και των Υψιπέδων του Γκολάν, τα οποία έχει προσαρτήσει το Ισραήλ.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε από την πλευρά ότι έστησε «περίπλοκη ενέδρα» εναντίον ισραηλινού κομβόι και κατέστρεψε «δύο οχήματα».

Το βράδυ το ισλαμιστικό λιβανέζικο κίνημα Τζαμάα Ισλαμίγια, που πρόσκειται στη Χαμάς, ανακοίνωσε τον θάνατο δύο στελεχών του σε ισραηλινό πλήγμα στον Λίβανο.

Ο στρατός του Ισραήλ είχε επισημάνει λίγο νωρίτερα ότι εξουδετέρωσε ένα στέλεχος της οργάνωσης, τον Μόσαμπ Χάλαφ, τον οποίο κατηγόρησε ότι «προετοίμασε μεγάλο αριθμό τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον του Ισραήλ».

Στην Υεμένη οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις που προκάλεσαν υλικές ζημιές στο Andromeda Star, ένα πλοίο που έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom).

Εξάλλου στις ΗΠΑ, βασικό σύμμαχο του Ισραήλ, ένα κίνημα διαμαρτυρίας κατά του πολέμου στη Γάζα εξαπλώνεται στα πανεπιστήμια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.