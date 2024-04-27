O Πιρς Μπρόσναν επιστρέφει ως κατάσκοπος στο θρίλερ «In The Wind»

Ο πρώην Τζέιμς Μποντ, Πιρς Μπρόσναν (Pierce Brosnan) θα πρωταγωνιστήσει στο ρομαντικό θρίλερ «In The Wind», σε παραγωγή Ούρι Σίνγκερ (Uri Singer).

Η ταινία που αρχικά είχε τον τίτλο «A Spy's Guide To Survival» σηματοδοτεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Σάιμον Μπάρι (Simon Barry) ο οποίος στο παρελθόν υπηρέτησε ως showrunner και δημιουργός των «Warrior Nun» και «Ghost Wars».

«Είμαι εξαιρετικά ευγνώμων που έχω την ευκαιρία να εργαστώ δίπλα σε κάποιον που θαυμάζω για την υποκριτική, τον χαρακτήρα και την ανθρωπιά του» δήλωσε ο Μπάρι o οποίος έγραψε το σενάριο βασισμένο σε μια ιστορία του πατέρα του, Ντέρεκ.

Η ταινία ακολουθεί έναν μοναχικό, πρώην κατάσκοπο, ο οποίος βγαίνει από την κρυψώνα του με αφορμή τον αινιγματικό νέο γείτονα, φέρνοντας στο φως στην συνέχεια μυστικά που μπορούν να βλάψουν και τους δύο.

«Ο Πιρς ταιριάζει απόλυτα σε αυτόν τον ρόλο και είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι να δούμε τι θα κάνουν μαζί με τον Σάιμον», δήλωσε ο Ούρι Σίνγκερ.

Σύμφωνα με το Deadline, η εταιρεία του Μπάρι «Reality Distortion Field» θα συνεργαστεί στην παραγωγή με την «Passage Pictures» του Σίνγκερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.