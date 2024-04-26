Ρεσιτάλ μεγαλοϊδεατισμού από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος μιλώντας την Παρασκευή για την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, όχι μόνο έβαλλε κατά των Ισραηλινών, αλλά θυμήθηκε και πάλι την κατάκτηση της Ιερουσαλήμ από την Οθωμανική Αυτοκρατορία.



«Οι πρόγονοί μου υπηρέτησαν την Ιερουσαλήμ για 400 χρόνια. Η κληρονομιά τους δεν μπορεί να διαγραφεί», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος από την Κωνσταντινούπολη. «H Ιερουσαλήμ πυρπολήθηκε και καταστράφηκε από τους Σταυροφόρους. Κι εμείς ως οι διάδοχοι των προγόνων μας που ανύψωσαν και πάλι την Ιερουσαλήμ για 400 χρόνια και την έκαναν τόπο ευημερίας, έτσι κι εμείς παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις στην Παλαιστίνη» δήλωσε μάλιστα, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ Μανώλη Κωστίδη.



Η Ιερουσαλήμ ήταν υπό τον έλεγχο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για αρκετούς αιώνες μέχρι το τέλος του Α' Παγκοσμίου Πολέμου. Οι Οθωμανοί κατέλαβαν την πόλη το 1517 και την κράτησαν μέχρι το 1917, καθιστώντας την μέρος της αυτοκρατορίας τους για περίπου 400 χρόνια.

«Επειδή το Ισραήλ και οι δυτικοί του υποστηρικτές ζητούν κάτι τέτοιο, εμείς δεν θα είμαστε από αυτούς που ρίχνουν λάσπη στη Χαμάς και τη χαρακτηρίζουν τρομοκρατική οργάνωση… Aς ενοχληθούν κάποιοι, και ας αλλάξουν τα δεδομένα τους. Θα συνεχίσουμε να βλέπουμε τους αδελφούς μας τη Χαμάς, που υπερασπίζονται την πατρίδα τους ενάντια στους κατακτητές, ως την Εθνική Αντίσταση της Παλαιστίνης» ξεκαθάρισε ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν, παρότι Δύση και Ισραήλ αντιμετωπίζουν τη Χαμάς ως τρομοκρατική οργάνωση.



«Κόντρα σε όλες τις πιθανότητες, οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα αντιστέκονται εδώ και 203 ημέρες. Κανείς δεν μπορεί να περιμένει από εμάς να παραμείνουμε σιωπηλοί απέναντι στη γενοκτονία» σημείωσε.



««Οι σημερινοί Χίτλερ και Ναζί είναι δολοφόνοι που σκότωσαν περισσότερα από 15 χιλιάδες παιδιά στη Γάζα. Ο Νετανιάχου, όπως και οι δολοφόνοι πριν από αυτόν, έγραψε το όνομά του επαίσχυντα στην ιστορία ως ο χασάπης της Γάζας. Αυτό το μαύρο σημάδι που είχε κολλήσει στο μέτωπό του δεν ξεκολλούσε ό,τι κι αν έκανε».», επανέλαβε ο Τούρκος πρόεδρος.



Όποιος ψάχνει για «’’μοντέρνους φαραώ’’ δεν χρειάζεται να κοιτάξει μακριά, απλά να κοιτάξει αυτούς που σκότωσαν ανελέητα 35.000 Παλαιστίνιους τις τελευταίες 203 ημέρες» δήλωσε ο Ερντογάν.

Ο Τούρκος πρόεδρος ήταν όμως αιχμηρός και κατά των ΗΠΑ, λέγοντας ότι η «άνευ όρων στρατιωτική, διπλωματική υποστήριξη προς το Ισραήλ δεν συμβάλλει στη λύση, αλλά επιδεινώνει το πρόβλημα».

«Στo Ισραήλ νομίζουν ότι μπορούν να καλύψουν τις δολοφονίες που διέπραξαν στη Γάζα με τον Τύπο και την ισχύ του λόμπι που διαθέτουν και μας κατηγορούν για αντισημιτισμό. Από εδώ, θεωρώ χρήσιμο να τους υπενθυμίσω ξανά αυτήν την αλήθεια. Ό,τι κι αν κάνετε είναι μάταιο, όσο σκληρά και αν προσπαθήσετε, είναι μάταιο… Δεν μπορείτε να αλυσοδέσετε την καρδιά ή τα λόγια του Ταγίπ Ερντογάν. Δεν θα υποκύψουμε ποτέ στις απειλές και τις πιέσεις σας» σημείωσε ο Τούρκος πρόεδρος.



«Έι, Νετανιάχιου! Αυτή είναι η προσευχή μου! ᾽᾽Θεέ μου με τη δόξα Σου και τη δύναμη σου καταράσου και κατάστρεψε τον Νετανιάχου και όλους τους Σιωνιστές!´´ Αμην!»

«Η Τουρκία σε όλη την ιστορία της των 2.000 ετών, δεν έκανε ποτέ γενοκτονία, δεν ήταν ποτέ αποικιοκρατικό κράτος και σε κατάσταση πολέμου δεν ενόχλησε τους αμάχους» ισχυρίστηκε μάλιστα. Και μιλώντας για τη γενοκτονία των Αρμενίων πρόσθεσε:

«Οι ΗΠΑ αντί να κάνουν αβάσιμους ισχυρισμούς κατά της Τουρκίας για τα γεγονότα του 1915, θα πρέπει να κοιτάξουν τη Γάζα. Να δει τη γενοκτονία που επιχειρεί να κάνει το Ισραήλ στη Γάζα και να κάνει προσπάθειες να τη σταματήσει. Απορρίπτουμε την υποκριτική πολιτική της Δύσης για τη Γάζα η οποία μας έχει ξεπεράσει τα όρια της υπομονής μας».



«Το τέμενος Αλ-Άκσα της Ιερουσαλήμ αντιμετωπίζει όλο και περισσότερη ‘’παρενόχληση’’, με την ταυτότητα της αρχαίας πόλης να διαγράφεται από το Ισραήλ βήμα προς βήμα» σχολίασε.



«Η Τουρκία είναι η μόνη χώρα που εφαρμόζει περιορισμούς εξαγωγών στο Ισραήλ σε 54 ομάδες προϊόντων» υποστήριξε ακόμα ο πρόεδρος Ερντογάν.



«Η Τουρκία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της βοήθειας προς τη Γάζα, καθώς από τις 7 Οκτωβρίου η Άγκυρα έστειλε σχεδόν 50.000 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω 13 αεροπλάνων και 9 πλοίων» ανέφερε.

Σημειώνεται ότι σε ομιλία του σε βουλευτές προ ετών ο πρόεδρος της Τουρκίας είχε κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην Ιερουσαλήμ, λέγοντας πως την έχτισε ο Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής. Τόνισε μάλιστα με έμφαση ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία κυβέρνησε την Ιερουσαλήμ από το 1516 έως το 1917.

«Επί αιώνες, οι πρόγονοί μας έδειξαν την ευλάβειά τους διατηρώντας την Ιερουσαλήμ σε μεγάλη υπόληψη και κάνοντας τη να ακμάσει. Είναι δυνατό να συναντήσει κανείς τα χνάρια της Οθωμανικής αντίστασης σε αυτή την πόλη την οποία αναγκαστήκαμε να εγκαταλείψουμε με δάκρυα κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο», τόνισε ο Ερντογάν.

«Η Ιερουσαλήμ είναι η πόλη μας. Είναι μία πόλη από εμάς», είχε δηλώσει ο Τούρκος πρόεδρος.

Πηγή: skai.gr

