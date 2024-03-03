Ο στρατός του Ισραήλ ολοκλήρωσε την προκαταρκτική έρευνα για το περιστατικό που σημειώθηκε στην πόλη της Γάζας την Πέμπτη, όταν δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν στην προσπάθειά τους να φτάσουν στα φορτηγά που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι περισσότεροι Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους από ποδοπάτημα.

«Ο IDF ολοκλήρωσε την προκαταρκτική έρευνα του ατυχούς περιστατικού κατά το οποίο άμαχοι στη Γάζα ποδοπατήθηκαν μέχρι θανάτου και τραυματίστηκαν καθώς έτρεξαν προς το κομβόι με την ανθρωπιστική βοήθεια», δήλωσε ο αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Η έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας συλλέχθηκαν πληροφορίες από διοικητές και δυνάμεις επί του πεδίου, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε πλήγμα προς την κατεύθυνση του κομβόι, πρόσθεσε ο ίδιος.

«Η πλειονότητα των Παλαιστινίων σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν λόγω του ποδοπατήματος», επεσήμανε ο Χαγκάρι.

«Αφού έριξαν προειδοποιητικές βολές με στόχο να σταματήσουν το ποδοπάτημα και αφού οι δυνάμεις μας άρχισαν να υποχωρούν, αρκετοί πλιατσικολόγοι πλησίασαν τις δυνάμεις μας και αποτέλεσαν άμεση απειλή για αυτές. Σύμφωνα με την αρχική έρευνα, οι στρατιώτες απάντησαν προς αρκετά άτομα», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

