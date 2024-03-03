Το Ισραήλ δεν προσήλθε σήμερα σε συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός στο Κάιρο αφού η Χαμάς απέρριψε το αίτημά του για ένα πλήρη κατάλογο με τα ονόματα των ομήρων που εξακολουθούν να βρίσκονται στη ζωή, ανέφερε ισραηλινή εφημερίδα.

Αντιπροσωπεία της Χαμάς έφθασε στο Κάιρο για τις συνομιλίες, οι οποίες είχαν παρουσιασθεί ως ένα ενδεχομένως τελευταίο εμπόδιο πριν από μια συμφωνία με την οποία οι μάχες θα σταματήσουν για έξι εβδομάδες. Όμως μέχρι νωρίς το βράδυ οι Ισραηλινοί ήταν απόντες.

«Δεν υπάρχει ισραηλινή αντιπροσωπεία στο Κάιρο», δήλωσαν ανώνυμοι ισραηλινοί αξιωματούχοι, σύμφωνα με τον ιστότοπο Ynet της ισραηλινής εφημερίδας Γεντιότ Αχρονότ. «Η Χαμάς αρνείται να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις και γι' αυτό δεν υπάρχει λόγος να σταλεί η ισραηλινή αντιπροσωπεία».

Η Ουάσινγκτον επέμενε πως η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός είναι κοντά και θα πρέπει να συναφθεί εγκαίρως ώστε οι μάχες να έχουν σταματήσει μέχρι την έναρξη του Ραμαζανιού, σε μια εβδομάδα. Όμως οι εμπόλεμες πλευρές δεν δείχνουν, τουλάχιστον δημόσια, να υποχωρούν από προηγούμενες απαιτήσεις τους.

Μετά την άφιξη της αντιπροσωπείας της Χαμάς, παλαιστίνιος αξιωματούχος είπε στο Ρόιτερς ότι «δεν υπάρχει ακόμα» συμφωνία. Από την ισραηλινή πλευρά δεν υπήρξε επίσημο σχόλιο.

Μια πηγή ενημερωμένη για τις συνομιλίες είχε δηλώσει χθες, Σάββατο, ότι οι Ισραηλινοί μπορεί να μην πάνε στο Κάιρο, αν η Χαμάς δεν παρουσιάσει πρώτα τον πλήρη κατάλογο των ομήρων που εξακολουθούν να βρίσκονται στη ζωή. Παλαιστινιακή πηγή είπε στο Ρόιτερς πως η Χαμάς απορρίπτει μέχρι στιγμής το αίτημα.

Σε προηγούμενες διαπραγματεύσεις η Χαμάς επεδίωκε να αποφύγει να συζητήσει για την κατάσταση μεμονωμένων ομήρων μέχρι να καθορισθούν οι όροι για την απελευθέρωσή τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

