Νέα κρίση στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις; Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανέβαλε την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο, η οποία φερόταν να έχει «κλειδώσει» για τις 9 Μαΐου, δήλωσε στο Bloomberg υψηλόβαθμος Τούρκος αξιωματούχος.

Ο αξιωματούχος υποστήριξε ότι «η απόφαση αναβολής ελήφθη λόγω αλλαγών στο πρόγραμμα του Ταγίπ Ερντογάν».



Όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης, ο Τούρκος αξιωματούχος πρόσθεσε ότι η νέα ημερομηνία επίσκεψης «θα συζητηθεί με ομολόγους του».

Από νωρίς το πρωί πάντως, ο εκπρόσωπος Συμβουλίου Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι, είχε δηλώσει πως δεν υπήρχε στο πρόγραμμα του Αμερικανού προέδρου συνάντηση με τον Ερντογάν, με το Bloomberg την ίδια στιγμή να μεταδίδει ότι η συνάντηση με τον Μπάιντεν είχε προγραμματιστεί για τις 9 Μαΐου.

Παρά το γεγονός ότι ο Λευκός Οίκος δεν είχε ανακοινώσει επίσημα την επίσκεψη του Ερντογάν, Αμερικανός αξιωματούχος είχε δηλώσει στο Reuters στα τέλη Μαρτίου ότι από την άλλη όχθη του Ατλαντικού είχε προταθεί συνάντηση για τις 9 Μαΐου την οποία η Άγκυρα είχε αποδεχθεί.

Αν η συνάντηση πραγματοποιούνταν, τότε θα επρόκειτο για την πρώτη επίσκεψη Ερντογάν στην Ουάσιγκτον από το 2019, όταν είχε συναντηθεί με τον τότε πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Από το 2021 που ανέλαβε καθήκοντα ο Τζο Μπάιντεν οι συναντήσεις που είχε με τον Τούρκο πρόεδρο ήταν μόνο στο περιθώριο κάποιας Συνόδου Κορυφής.

Οι σχέσεις ΗΠΑ - Τουρκίας είναι τεταμένες εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, λόγω διαφορών σε σειρά θεμάτων. Άρχισαν κάπως να αναθερμαίνονται μετά το πράσινο φως από την Τουρκία στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, οι εντάσεις όμως παραμένουν σε θέματα γύρω από τη Συρία, τη Ρωσία και τον πόλεμο στη Γάζα. Ο Ερντογάν πριν λίγες μέρες επισκέφτηκε το Ιράκ, ενώ το περασμένο σαββατοκύριακο συναντήθηκε με τον ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια στην Κωνσταντινούπολη. Αφού βέβαια οι ΗΠΑ είχαν εγκρίνει πακέτο βοήθειας ύψους 26 δισ. δολ. προς το Ισραήλ.

"Θα συνεχίσουμε να βλέπουμε τους αδελφούς μας τη Χαμάς"

Πάντως, λίγο πριν ανακοινωθεί η αναβολή της επίσκεψης Ερντογάν στον Λευκό Οίκο ο Τούρκος πρόεδρος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά των ΗΠΑ.

«Επειδή το Ισραήλ και οι δυτικοί του υποστηρικτές ζητούν κάτι τέτοιο, εμείς δεν θα είμαστε από αυτούς που ρίχνουν λάσπη στη Χαμάς και τη χαρακτηρίζουν τρομοκρατική οργάνωση… Άς ενοχληθούν κάποιοι, και ας αλλάξουν τα δεδομένα τους. Θα συνεχίσουμε να βλέπουμε τους αδελφούς μας τη Χαμάς, που υπερασπίζονται την πατρίδα τους ενάντια στους κατακτητές, ως την Εθνική Αντίσταση της Παλαιστίνης» ξεκαθάρισε ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν, παρότι Δύση και Ισραήλ αντιμετωπίζουν τη Χαμάς ως τρομοκρατική οργάνωση.



Ο Τούρκος πρόεδρος ήταν αιχμηρός και κατά των ΗΠΑ, λέγοντας ότι η «άνευ όρων στρατιωτική, διπλωματική υποστήριξη προς το Ισραήλ δεν συμβάλλει στη λύση, αλλά επιδεινώνει το πρόβλημα».

«Οι ΗΠΑ, αντί να κάνουν αβάσιμους ισχυρισμούς κατά της Τουρκίας για τα γεγονότα του 1915, θα πρέπει να κοιτάξουν τη Γάζα. Να δει τη γενοκτονία που επιχειρεί να κάνει το Ισραήλ στη Γάζα και να κάνει προσπάθειες να τη σταματήσει. Απορρίπτουμε την υποκριτική πολιτική της Δύσης για τη Γάζα η οποία μας έχει ξεπεράσει τα όρια της υπομονής μας».

