Κορυφώνονται σήμερα και αύριο στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου οι εορτασμοί μνήμης και τιμής για την 198η επέτειο της Εξόδου των Ελεύθερων Πολιορκημένων.

Σύμφωνα με τον Δήμο, σήμερα θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο των Φιλελλήνων, στον Κήπο των Ηρώων και θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων. Επίσης, κατάθεση στεφάνων θα γίνει στο μνημείο του Λόρδου Βύρωνος, στο μνημείο Κυπρίων Αγωνιστών και στο μνημείο του Ελβετού φιλέλληνα Ιωάννη - Ιακώβου Μάγερ.

Ακόμη, θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο του Επισκόπου Ρωγών και Κοζύλης, Ιωσήφ, τιμώντας την 198η επέτειο του μαρτυρικού του θανάτου, στη θέση Ανεμόμυλος.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί η μεταφορά της Εικόνας της Εξόδου, του Ιερού Λαβάρου και του Τιμίου Σταυρού του Επισκόπου Ρωγών και Κοζύλης, Ιωσήφ, από το Μουσείο Ιστορίας και Τέχνης - Πινακοθήκη στον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος.

Στο πλαίσιο των εορτασμών, θα πραγματοποιηθεί στο μουσείο της οικογένειας Τρικούπη η ετήσια εκδήλωση της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων με θέμα, «Οι ντάπιες του Μεσολογγίου: Το πολιορκημένο Μεσολόγγι ως σύμβολο πατριωτισμού και κοσμοπολιτισμού».

Ομιλητής θα είναι ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Σπύρος Βλαχόπουλος.

Στις 5:30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η μεταφορά ιερών κειμηλίων από το Μουσείο Ιστορίας και Τέχνης - Πινακοθήκη, στον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος.

Μία ώρα αργότερα θα γίνει η εκκίνηση πομπής από τον μητροπολιτικό ναό στον Κήπο των Ηρώων και θα ακολουθήσει η αναπαράσταση της ανατίναξης του δημογέροντα Χρήστου Καψάλη.

Αύριο το πρωί θα τελεστεί δοξολογία στον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος και στην συνέχεια θα ξεκινήσει η πομπή προς τον Κήπο των Ηρώων.

Στην συνέχεια θα ψαλλεί τρισάγιο και θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων στον τύμβο των Ελεύθερων Πολιορκημένων.

Το σημείο συνάντησης μετά την Έξοδο του Μεσολογγίου

Η Ιερά Μονή του Αγίου Συμεών ήταν το σημείο συνάντησης των Ελευθέρων Πολιορκημένων του Μεσολλογγίου, οι οποίοι καταφτάνοντας εκεί έπεσαν σε ενέδρα 2000 τουρκαλβανών του Ιμπραήμ. Όσοι αντιστάθηκαν στις δυνάμεις του Ιμπραήμ, θανατώθηκαν, ενώ τους υπόλοιπους τους πήραν σκλάβους στην ανατολή και έκαψαν το Μοναστήρι αποτελειώνοντας την καταστροφή.

Το Μοναστήρι του Αγίου Συμεών είναι κτισμένο στις πλαγιές του δασωμένου Αράκυνθου, μεταξύ των Αρχαίων Πόλεων Πλευρώνας, Αλύγκιρνας και Καλυδώνας, κοντά στο χωριό του Αγίου Θωμά – Μεσολογγίου. Η απόσταση από το Μεσολόγγι είναι 9 χιλιόμετρα, ενώ από την διασταύρωση της Εθνικής Οδού Αντιρρίου – Μεσολογγίου 4 χιλιόμετρα.

