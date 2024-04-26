Χωρίζει η Αθηνά Οικονομάκου και ο Φίλιππος Μιχόπουλος

Διαζύγιο παίρνουν Φίλιππος Μιχόπουλος και Αθηνά Οικονομάκου.

Όπως ανέφεραν σε σχετική ανακοίνωση, «έπειτα από 10 χρόνια κοινής διαδρομής και την απόκτηση των δύο παιδιών μας, είμαστε στη δυσάρεστη θέση να ανακοινώσουμε τη λύση του γάμου μας».

«Τα παιδιά μας είναι αυτά που θα μας ενώνουν για πάντα και ως στοργικοί γονείς, θα είμαστε συνεχώς δίπλα τους με απεριόριστη αγάπη. Η ψυχική τους ισορροπία είναι η προτεραιότητά μας σε αυτό το νέο κεφάλαιο της ζωής μας και ζητούμε την κατανόησή σας, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ιδιωτικότητα των παιδιών μας και να τα προστατεύσουμε από αδικαιολόγητη δημοσιότητα και προσοχή», τονίζουν στην ανακοίνωση.

Για αυτό τον λόγο, το πρώην ζευγάρι, απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τα ΜΜΕ να χειριστούν με ευαισθησία και σεβασμό την κατάσταση αυτή και να αποφεύγεται η δημοσίευση ή αναδημοσίευση σχετικών ειδήσεων, με σκοπό ακριβώς την προστασία της ψυχικής ευημερίας των παιδιών τους και την ομαλή μετάβαση τους στη νέα αυτή πραγματικότητα.

«Σας ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων για την κατανόηση και την προθυμία σας να σεβαστείτε την αυτονόητη αυτή απαίτηση μας», συνοψίζου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.