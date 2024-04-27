Στη σύλληψη δυο ανδρών, για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, προχώρησαν αστυνομικοί στα Μάλια του Δήμου Χερσονήσου και στο Ηράκλειο.

Στη μια περίπτωση 40 χρονος αλλοδαπός που παρακολουθούσε τις κινήσεις της εν διαστάσει συζύγου του, χθες μεσημέρι στα Μάλια, πλησίασε την 40 χρονη γυναίκα και της επιτέθηκε σπρώχνοντας την και ρίχνοντας την στο έδαφος.

Στη δεύτερη περίπτωση, ένας 45χρονος επίσης αλλοδαπός, όπως ισχυρίστηκε η 38χρονη σύζυγος του, την έβρισε, την απείλησε και τη χτύπησε ελαφρά στο χέρι προκαλώντας της οίδημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.