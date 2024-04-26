Ένοχος για ανθρωποκτονία από αμέλεια κρίθηκε ο αστυνομικός για την υπόθεση θανάτου του 23χρονου Ιάσονα, που έχασε τη ζωή του έξω από τη Βουλή, το Μάρτιο του 2021.
Το Ά Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών κήρυξε ένοχο τον οδηγό του υπηρεσιακού βουλευτικού αυτοκινήτου που προκάλεσε το τροχαίο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης τριών ετών με αναστολή.
Ο συνήγορος του κατηγορούμενου ζήτησε την αναγνώριση ελαφρυντικού και συγκεκριμένα του προτέρου σύννομου βίου. Ο εισαγγελεας πρότεινε την απορριψη του αιτήματος. Παρόντες στη δικαστική αίθουσα είναι οι γονείς και ο αδερφός του θύματος.
Παρόντες στην ανακοίνωση της απόφασης οι γονείς και τα αδέλφια του Ιάσονα.
