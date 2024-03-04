Σε νέα κινητοποίηση καλεί η συνδικαλιστική οργάνωση Ver.di το προσωπικό εδάφους της Lufthansa από την Πέμπτη έως το πρωί του Σαββάτου, ενόψει του επόμενου γύρου συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με το συνδικάτο, η απεργία θα αρχίσει στις 04:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης και θα ολοκληρωθεί στις 07:00 του Σαββάτου και αναμένεται να επηρεάσει εκατοντάδες πτήσεις από και προς τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας. «Αδυνατούμε να κατανοήσουμε ότι η εταιρία θα ανακοινώσει αυτή την εβδομάδα ετήσια αποτελέσματα - ρεκόρ, ότι τα μπόνους των μελών του διοικητικού συμβουλίου θα αυξηθούν σημαντικά και ότι οι εργαζόμενοι στο έδαφος, συχνά με τον κατώτατο μισθό, δεν ξέρουν πλέον πώς να καλύψουν τις ανάγκες τους στις πιο ακριβές πόλεις της Γερμανίας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ver.di στις διαπραγματεύσεις με την Lufthansa Μάρβιν Ρεσίνσκι και εξήγησε ότι το συνδικάτο προσπαθεί να αυξήσει την πίεση προς τους εργοδότες ενόψει του πέμπτου γύρου συνομιλιών που έχει προγραμματιστεί για τις 13 και τις 14 Μαρτίου.

Η Lufthansa από την πλευρά της επέκρινε την Ver.di για τις επαναλαμβανόμενες απεργίες και ιδιαίτερα για τις προϋποθέσεις που θέτει το συνδικάτο προκειμένου να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις. Απαντώντας, ο κ. Ρεσίνσκι υπενθύμισε ότι η πρόσφατη απεργία στο τεχνικό τμήμα της Lufthansa δεν είχε αντίκτυπο για τους επιβάτες. «Τις τελευταίες ημέρες αποφύγαμε συνειδητά να προκαλέσουμε προβλήματα στην επιβατική κίνηση. Η Lufthansa ωστόσο, αγνοώντας το αίτημά μας για διαπραγματεύσεις, ουσιαστικά μας λέει ότι θα μετακινηθεί μόνο αν αυξηθεί η πίεση εκ μέρους των εργαζομένων», δήλωσε.

Η Ver.di, η οποία εκπροσωπεί περίπου 25.000 εργαζόμενους της Lufthansa, διεκδικεί αύξηση αποδοχών κατά 12,5%, καταβολή «μπόνους πληθωρισμού» και συλλογική σύμβαση διάρκειας ενός έτους, ενώ η εργοδοσία αντιπροτείνει μέχρι τώρα αυξήσεις ύψους 10% και συλλογική σύμβαση με 28μηνη ισχύ.

