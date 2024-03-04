Το Κρεμλίνο καταδίκασε σήμερα Δευτέρα "την άμεση ανάμειξη" της Δύσης στην Ουκρανία μετά τη δημοσιοποίηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Ρωσίας φερόμενων ως συνομιλιών ανάμεσα σε Γερμανούς αξιωματικούς για παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία.

Οι συνομιλίες αυτές, η αυθεντικότητα των οποίων επιβεβαιώθηκε από το Βερολίνο, δείχνουν "για άλλη μια φορά την άμεση ανάμειξη της συλλογικής Δύσης στη σύγκρουση στην Ουκρανία", δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

"Η ίδια η ηχογράφηση μαρτυρά ότι στους κόλπους της Μπούντεσβερ (σ.σ. γερμανικές ένοπλες δυνάμεις) συζητούνται ενδελεχώς και συγκεκριμένα σχέδια εξαπόλυσης πληγμάτων στο ρωσικό έδαφος", πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, τονίζοντας ότι "όλα είναι κάτι παραπάνω από προφανή".

Ο Πεσκόφ σημείωσε ότι δεν είναι σαφές αν οι ένοπλες δυνάμεις της Γερμανίας, η Μπούντεσβερ, ενεργούσαν με δική τους πρωτοβουλία ή αυτό αποτελεί μέρος κρατικής πολιτικής.

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης δημοσιοποίησαν την περασμένη εβδομάδα ηχογράφηση τηλεφωνικής συνομιλίας ανάμεσα σε, όπως μετέδωσαν, υψηλόβαθμους Γερμανούς αξιωματικούς, στη διάρκεια της οποίας αυτοί ακούγονται να συζητούν για την παροχή όπλων στην Ουκρανία και για ένα ενδεχόμενο πλήγμα του Κιέβου σε γέφυρα στην Κριμαία, με αποτέλεσμα Ρώσοι αξιωματούχοι να ζητήσουν εξηγήσεις.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε επικαλούμενο μη κατονομαζόμενη πηγή ότι ο πρεσβευτής της Γερμανίας στη Ρωσία εκλήθη σήμερα στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Αλεξάντερ Γκραφ Λάμπσντορφ έφτασε σήμερα το πρωί στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, χωρίς να κάνει σχόλια σε δημοσιογράφους, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ήδη από το Σάββατο το Βερολίνο επιβεβαίωσε ότι η ηχογράφηση αυτή είναι αυθεντική και ότι "υπεκλάπη" και δήλωσε πως ερευνά το θέμα, ενώ στην πρώτη αντίδρασή του χθες, Κυριακή, μετά τη δημοσίευση στη Ρωσία της ηχογραφημένης συνομιλίας, ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας Μπόρις Πιστόριους κατηγόρησε τη Ρωσία ότι διεξάγει "πόλεμο πληροφοριών" που έχει στόχο την πρόκληση διαίρεσης και την "αποσταθεροποίηση" της χώρας του.

Στη συνομιλία αυτή, οι μετέχοντες συζητούν ιδίως για την υπόθεση παράδοσης στο Κίεβο πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς Taurus, γερμανικής κατασκευής, όπως και στο τι θα χρειαζόταν για να επιτραπεί στις ουκρανικές δυνάμεις να τους χρησιμοποιήσουν και στον ενδεχόμενο αντίκτυπό τους.

Το περιεχόμενό τους φέρνει σε δύσκολη θέση τη Γερμανία καθώς το Βερολίνο αρνείται επισήμως να παραδώσει πυραύλους Taurus στο Κίεβο, επικαλούμενο κίνδυνο κλιμάκωσης της σύγκρουσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

