Αυξάνονται οι φήμες στην Βρετανία ότι έχει έρθει η ώρα του πρίγκιπα Ουίλιαμ να καθίσει στον θρόνο, μετά και την τελευταία ανακοίνωση από το Μπάκιγχαμ.

Μετά την ασθένεια του βασιλιά Καρόλου, τον μονάρχη εκπροσωπούσε μέχρι σήμερα κυρίως η βασίλισσα Καμίλα. Μετά τη διάγνωση του Καρόλου με καρκίνο, η 75χρονη βασίλισσα συνολικά έχει πραγματοποιήσει 13 επίσημες υποχρεώσεις ως εκπρόσωπος της βασιλικής οικογένειας, με τελευταία την παρουσία της στην επιμνημόσυνη δέηση για τέως βασιλιά Κωνσταντίνο στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ουίνδσορ, την περασμένη εβδομάδα.

Τώρα, ανακοινώθηκε ότι και η Καμίλα αποσύρεται (για λίγο διάστημα) από τα βασιλικά της καθήκοντα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους Sunday Times, η Καμίλα δεν θα αναλάβει καμία υποχρέωση μέχρι την επόμενη εβδομάδα, πιθανόν λόγω κόπωσης. Η βασίλισσα θα συνεχίσει τις υποχρεώσεις της στις 11 Μαρτίου, όταν θα ηγηθεί της βασιλικής οικογένειας για την τελετή της Ημέρας της Κοινοπολιτείας στο Αβαείο του Ουεστμίνστερ.

Έτσι το βάρος των βασιλικών υποχρεώσεων φαίνεται να πέφτει τώρα στους ώμους του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της πριγκίπισσας Άννας (αδερφής του Κάρολου).

Εκτός παραμένει και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ, η οποία - μετά την εχγείρηση στην οποά υποβλήθηκε - θα επιστρέψει στις βασιλικές υποχρεώσεις μετά το Πάσχα.

Την ίδια ώρα, η Αυστραλία προετοιμάζεται για μία πιθανή επίσκεψη του Κάρολου και της Καμίλα στη χώρα αργότερα αυτή τη χρονιά – την πρώτη βασιλική επίσκεψη στη χώρα από το 2018.

Δεδομένων όμως των συνθηκών – της υγείας του βασιλιά Κάρολου αλλά και την προχωρημένη ηλικία του βασιλικού ζεύγους – η επίσκεψη ίσως να μην πραγματοποιηθεί εκτός εάν αναλάβει ο Ουίλαμ.

Η βασιλική εμπειρογνώμονας Ίνγκριντ Σιούαρντ δήλωσε χαρακτηριστικά στη Sun: «Σε μια τόσο ζωτική στιγμή και με τόσα βασικά μέλη της βασιλικής οικογένειας εκτός δράσης, εγείρεται το ερώτημα ποιος θα αναλάβει πλέον να εκπροσωπεί το Στέμμα».

Σε προηγούμενο άρθρο της που είχε κάνει τον γύρο του κόσμου, η βρετανική ταμπλόιντ Mirror, έγραφε ότι ο βασιλιας Κάρολος έχει επιθετικό καρκίνο και ότι ο πρίγκιπας Ουίλιαμ «είναι στο κατώφλι της διαδοχής».

Μάλιστα, η εφημερίδα - επιακλούμενη βασιλικές πήγές - ανέφερε ότι ο Κάρολος ελπίζει να παραμείνει σε μια σχετικά καλή κατάσταση για ακόμα 10 χρόνια, «ώστε να δώσει το στέμμα κοντά στα μέσα των 80 ετών του».

Ωστόσο, ίσως ξεκινήσουν οι διαδικασίες αυτές πολύ νωρίτερα, καθώς «η μορφή καρκίνου του είναι πολύ πιο επικίνδυνη και επιθετική από όσο πίστευαν οι γιατροί αρχικά», ανέφερε ο Tom Quinn, ειδήμων στα θέματα του Μπάκιγχαμ και συγγραφέας.

