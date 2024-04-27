Ποσότητες κοκαΐνης, κάνναβης και μεθαδόνης βρέθηκαν στο σπίτι άντρα, ο οποίος συνελήφθη σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Κιλκίς, για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο συλληφθείς έκρυβε στο σπίτι του συσκευασία με κοκαΐνη, βάρους 48 γραμμαρίων, συσκευασία με κάνναβη, βάρους 515 γραμμαρίων, πλαστικό φιαλίδιο με μεθαδόνη, βάρους 120 γραμμαρίων και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.
Ο συλληφθείς, με την κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και τον παρέπεμψε στον Ανακριτή.
