Ποσότητες κοκαΐνης, κάνναβης και μεθαδόνης βρέθηκαν στο σπίτι άντρα, ο οποίος συνελήφθη σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Κιλκίς, για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο συλληφθείς έκρυβε στο σπίτι του συσκευασία με κοκαΐνη, βάρους 48 γραμμαρίων, συσκευασία με κάνναβη, βάρους 515 γραμμαρίων, πλαστικό φιαλίδιο με μεθαδόνη, βάρους 120 γραμμαρίων και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Ο συλληφθείς, με την κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και τον παρέπεμψε στον Ανακριτή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

