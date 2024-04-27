«Ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ δεν είναι απλώς θέμα κομματικού πατριωτισμού, αλλά εθνική αναγκαιότητα ώστε να μπει φρένο στην αλαζονεία, τη διαφθορά και τις ανισότητες που παράγουν οι κυβερνητικές πολιτικές», αναφέρει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στα "Παραπολιτικά". Επισημαίνει ότι καμία σταθερότητα δεν κινδυνεύει στις ευρωπαϊκές εκλογές αλλά αντιθέτως υποστηρίζει ότι αυτό που « βρίσκεται σε κίνδυνο είναι το βιοτικό επίπεδο του ελληνικού λαού που μήνα με τον μήνα χειροτερεύει λόγω της ακρίβειας και του κόστους ζωής, το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών που διαρκώς συρρικνώνεται, η ποιότητα της Δημοκρατίας και του κράτους δικαίου που τραυματίζεται από τα αλλεπάλληλα σκάνδαλα και τη συγκάλυψη που επιχειρείται από το Μέγαρο Μαξίμου» . «Ακόμα και στα εθνικά θέματα είναι επικίνδυνα ερασιτέχνες. Η κα. Χριστοφιλοπούλου «μαρτύρησε» ότι τα κίνητρα της υποψηφιότητας του κ. Μπελέρη δεν ήταν ούτε εθνικά, ούτε ευρωπαϊκά αλλά μόνο ψηφοθηρικά», προσθέτει ο κ. Ανδρουλάκης.

Οι ψηφοφόροι, όπως λέει, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρέπει να το εμπιστευτούν με τη ψήφό τους γιατί έχει την αξιοπιστία, τις επεξεργασμένες θέσεις και το ανθρώπινο δυναμικό όχι μόνο για να αντιπαρατεθεί ως πραγματική αξιωματική αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση αλλά και να γίνει ξανά η υπεύθυνη δύναμη διακυβέρνησης του τόπου. «Είμαστε το μόνο κόμμα που έχουμε πετύχει τόσο κρίσιμες νίκες εις βάρος της κυβέρνησης και υπέρ του λαού και της Δημοκρατίας. Αποδεικνύουμε στην πράξη τι σημαίνει υπεύθυνη, δημιουργική αντιπολίτευση», τονίζει .

Ο κ. Ανδρουλάκης επικρίνει την κυβέρνηση για την αδυναμία στον περιορισμό της ακρίβειας επικαλούμενος συν τοις άλλοις το πρόσφατο δημοσίευμα των Financial Times.

«Δεν λέγεται success story και οι Έλληνες δεν ζουν σε εικονική πραγματικότητα. Γι' αυτό στις 9 Ιουνίου πρέπει να αποδοκιμάσουν μια κυβέρνηση που επιδείνωσε το βιοτικό τους επίπεδο και την καθημερινότητά τους. Ακόμη και όσοι ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, ας αναλογιστούν αν η κυβέρνηση του 41%, έχει τιμήσει την εμπιστοσύνη τους και ας στηρίξουν τη Δημοκρατική Παράταξη για να υπάρχει ισχυρή και σοβαρή αντιπολίτευση», υπογραμμίζει.

Επιμένει στη θέση του πώς «η κυβέρνηση επιχειρεί μέσα από κόμματα δορυφόρους της Νέας Δημοκρατίας να δημιουργήσει μια ζώνη προστασίας όπου θα «σταθμεύουν» δυσαρεστημένοι ψηφοφόροι, με σκοπό όμως στην πρώτη ευκαιρία τα κόμματα-«πάρκινγκ» να συμπράξουν με την κυβέρνηση. Οι σχεδιασμοί είναι τόσο εμφανείς που είναι καταδικασμένοι να αποτύχουν. Γιατί το ρεύμα υπέρ του ΠΑΣΟΚ δεν γίνεται να ανακοπεί».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγορεί τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανο Κασσελάκη πώς «είναι «θείο δώρο» για τον κ. Μητσοτάκη στρώνοντάς του το χαλί να απειλεί με το ψευτοδίλημμα «σταθερότητα ή χάος».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επαναλαμβάνει εμφατικά τη δέσμευσή του πώς μετά τις Ευρωεκλογές «θα γίνει κάθε βήμα για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου στο φως της ημέρας, με συμφωνίες πάνω στο τραπέζι και στη βάση της κοινωνίας. Όχι σε κλειστά κομματικά γραφεία, ερήμην των πολιτών. Είναι δέσμευσή μου να ανοίξω αυτό τον διάλογο την επομένη των ευρωεκλογών».

«Θα παραδεχτώ ότι δεν μου αρέσουν τα προκάτ χαμόγελα, αλλά και χιούμορ έχω και πλάκες θα κάνω, με τη μόνη διαφορά ότι δεν θα υποκαταστήσω την πολιτική με ένα reality show. Το περίφημο βίντεο με τους χοχλιούς το τράβηξα γιατί έτσι ένιωσα εκείνη τη στιγμή, θέλοντας να πειράξω τη μητέρα μου που τους είχε κάψει. Αυτό μάλλον δεν θα πάει καλά μόλις το διαβάσει η κυρία Πόπη! Προτιμώ λοιπόν να κοιτώ με ειλικρίνεια τους ανθρώπους στα μάτια, από το να κοιτώ με αυτοαναφορικότητα την κάμερα στο Tik Tok. Αυτού του είδους την επιδραστικότητα διεκδικώ και αυτή είναι η αυθεντικότητα που θέλω να εκπέμψω στους πολίτες», απαντάει ο Νίκος Ανδρουλάκης για το άν θα ήταν προσφορότερο να "παίζει" το ΠΑΣΟΚ στα πρωινάδικα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

