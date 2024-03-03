Tουλάχιστον 15 παιδιά έχουν πεθάνει τις τελευταίες ημέρες από υποσιτισμό και αφυδάτωση στο νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν στην πόλη της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

«Φοβόμαστε για τις ζωές έξι άλλων παιδιών που υποφέρουν από υποσιτισμό και διάρροια στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου λόγω της διακοπής λειτουργίας της ηλεκτρικής γεννήτριας και του οξυγόνου και των περιορισμένων ιατρικών δυνατοτήτων», δήλωσε ο Άσραφ αλ Κίντρα εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

