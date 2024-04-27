Σοκ προκαλεί η είδηση σύλληψης 12 ατόμων (11 ημεδαποί και και 1 αλλοδαπός), μεταξύ των οποίων και 4 μαθητές, για διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία της Πάτρας, στο πλαίσιο εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης, έπειτα από εκτεταμένη επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών Πατρών, από την Παρασκευή το μεσημέρι, έως αργά τη νύχτα.

Αποκλειστικές πληροφορίες του tempo24.gr, αναφέρουν ότι συνελήφθησαν και έξι γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ η διακίνηση ναρκωτικών γινόταν εντός των σχολικών συγκροτημάτων που βρίσκονται κοντά στην πλατεία Μαρούδα.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν μεταξύ άλλων μέσα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο (λούκι κεραμοσκεπής) εντός του σχολικού συγκροτήματος ζυγαριά ακριβείας και ποσότητα ναρκωτικών, ενώ σε ρολόι της ΔΕΗ εντοπίστηκαν χασίς, κοκαΐνη και MDMA, ουσία κοινώς γνωστή ως ecstasy. Μεταξύ άλλων κατασχέθηκε χρηματικό ποσό.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες χαρακτηριστικό της σκληρής δράσης της οργάνωσης είναι η κατάθεση μαθητή, ο οποίος φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι τον χτυπούσαν όταν δεν κατάφερνε να πουλήσει τα ναρκωτικά σε μαθητές και πολλές φορές αναγκάζονταν να παραδώσει στα αρχηγικά μέλη το χαρτζιλίκι των 2 ευρώ που του έδινε καθημερινά ο πατέρας του, ώστε να γλιτώσει το ξύλο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τοπική Αστυνομία χειριζόταν αρκετό καιρό την συγκεκριμένη υπόθεση, περιμένοντας την κατάλληλη χρονική στιγμή για να δράσει και επιλέγοντας για ευνόητους λόγους τη χθεσινή μέρα οπότε και έκλεισαν τα σχολεία για τις διακοπές του Πάσχα.

Για την υπόθεση ενήμερη ήταν και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

