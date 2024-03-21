Μια 90χρονη γλίτωσε από τα χέρια της Χαμάς χάρη στον... Λίονελ Μέσι. «Είμαι από κει που είναι ο Μέσι», είπε η 90χρονη Εστερ Κούνιο στους δύο μασκοφόρους ένοπλους Παλαιστίνιους που μόλις είχαν εισβάλει στο σπίτι της στο νότιο Ισραήλ.

Ηταν το πρωί της 7ης Οκτωβρίου, της ημέρας της αιματηρής επίθεσης της Χαμάς στους οικισμούς κοντά στα σύνορα με την Λωρίδα της Γάζας, ανάμεσά τους και το κιμπούτς Νιρ Οζ, όπου ζούσε η Εστερ Κούνιο, γεννημένη στην Αργεντινή.

Η 90χρονη αφηγείται τα γεγονότα σε νέο ντοκιμαντέρ για τις φρικιαστικές επιθέσεις της Χαμάς που εστιάζει στην λατινοϊσραηλινή κοινότητα με τίτλο «Voces Del 7 De Octubre - Latino Stories of Survival».

Οι δύο ένοπλοι την ρωτούσαν που βρίσκονταν τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.

💥🇦🇷Ester Cunio, 90, was saved on Oct 7 when she told the Hamas terrorist who invaded her Nir Oz home that she came from Lionel Messi country. Eight members of her family were hostages, including grandsons David & Ariel who remain in captivity. #Argentina pic.twitter.com/FXIEFbLFs7 — Noga Tarnopolsky נגה טרנופולסקי نوغا ترنوبولسكي💙 (@NTarnopolsky) March 7, 2024

«Μη μου μιλάτε», είπα «γιατί εγώ δεν ξέρω την γλώσσα σας. Μιλάτε αραβικά και εγώ μιλάω λίγα εβραϊκά», του λέω.«Εγώ μιλάω ισπανικά της Αργεντινής», λέει η Εστερ Κούνιο. Τότε μου λέει "Τί είναι η Αργεντινή;"».

«Τότε του λέω: "Βλέπεις ποδόσφαιρο;" Μου λέει: "Ναι, ναι, μ'αρέσει το ποδόσφαιρο". Του λέω: "Είμαι από κει που είναι ο Μέσι". Και εκείνος απαντά: "Μέσι! Μ'αρέσει ο Μέσι"».

Και τότε, σε μία από τις πιο σουρεαλιστικές στιγμές εκείνης της τραγικής ημέρας, ο ένας από τους δύο άνδρες έσκυψε προς την Εστερ Κούνιο και άφησε το καλάσνικοφ στα πόδια της. Ο άλλος τους φωτογράφισε.

«Εκανε το χέρι του έτσι», είπε η 90χρονη μιμούμενη το σήμα της νίκης. «Και μας πήραν φωτογραφία και μετά, μετά έφυγαν».

Η φωτογραφία της Εστερ Κούνιο με το AK-47 στην ποδιά της και τον Παλαιστίνιο με το στρατιωτικό γιλέκο και την μπαλακλάβα έγινε viral στα κοινωνικά μέσα. Ο ένοπλος φορούσε μπαντάνα της οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ, μίας από τις οργανώσεις που συμμετείχαν στην επίθεση κατά του Ισραήλ.

Όμως, σε άλλο σημείο του κιμπούτς, τα εγγόνια της Εστερ, ο Νταβίντ 33 ετών και ο Αριελ 26 ετών, συνελήφθησαν όμηροι και παραμένουν στην Γάζα. Ο Νταβίντ απήχθη μαζί με την γυναίκα και τα δίδυμα παιδιά του. Οι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι κατά την σύντομη ανακωχή του Νοεμβρίου.

Τώρα, η Εστερ Κούνιο λέει ότι περιμένει την επιστροφή των golden boys της.

This grandmother's name is Ester Cunio, she is 90 years old and was almost KIDNAPPED by Hamas last October.



The terrorist group broke into her house in the Israeli kibbutz, with the aim of taking her hostage to Gaza, but she mentioned that she was from the same land as Lionel… pic.twitter.com/8Fq9qogsP0 — Akinkunmi Dolapo Sporting Director🌟 (@sportingdirecto) March 8, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

