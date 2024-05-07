Λευκός Οίκος: Απαράδεκτο το Ισραήλ να κλείνει σημεία εισόδου της βοήθειας στη Γάζα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν "απαράδεκτο" το κλείσιμο από το Ισραήλ δύο σημαντικών σημείων εισόδου της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, αυτών της Ράφα και του Κερέμ Σαλόμ, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

"Τα κλειστά σημεία διέλευσης πρέπει να ανοίξουν ξανά, είναι απαράδεκτο να είναι κλειστά", δήλωσε η Καρίν Ζαν-Πιερ, διευκρινίζοντας ότι το σημείο εισόδου του Κερέμ Σαλόμ αναμένεται ν' ανοίξει ξανά αύριο, Τετάρτη. Οι ΗΠΑ ενημερώθηκαν ότι το πέρασμα Κερέμ Σαλόμ στη Γάζα θα ανοίξει ξανά αύριο, τόνισε.

Ο ΟΗΕ και άλλες διεθνείς υπηρεσίες αρωγής δήλωσαν ότι το κλείσιμο των δύο σημείων διέλευσης προς τον νότο της Γάζας, τη Ράφα, και το ελεγχόμενο από το Ισραήλ Κερέμ Σαλόμ - έχει ουσιαστικά αποκόψει τον παλαιστινιακό θύλακα από την εξωτερική βοήθεια και ελάχιστες προμήθειες υπάρχουν στο εσωτερικό του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

