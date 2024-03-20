Χαμάς: Αρνητική απάντηση του Ισραήλ στην πρόταση εκεχειρίας για τη Γάζα

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς, ο Οσάμα Χαμντάν, δήλωσε σήμερα ότι η ισραηλινή απάντηση στην πρόταση της Χαμάς για εκεχειρία στη Γάζα είναι "γενικά αρνητική".

"Οι διαμεσολαβητές (στο Κατάρ) μάς διαβίβασαν το βράδυ της Τρίτης τη θέση" του Ισραήλ για την πρόταση της Χαμάς, "η οποία είναι συνολικά αρνητική και δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του λαού μας", δήλωσε ο αξιωματούχος της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Βηρυτό.

Ο Χαμντάν θεωρεί ότι η απάντηση του Ισραήλ αποτελεί "μια οπισθοδρόμηση" σε σχέση με τις ισραηλινές θέσεις "οι οποίες είχαν διαβιβαστεί προηγούμενα στους διαμεσολαβητές" και ότι "μπορεί να εμποδίσει τις διαπραγματεύσεις και ίσως τις οδηγήσει σε αδιέξοδο". Ο αξιωματούχος δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της ισραηλινής απάντησης.

Διαμεσολαβητές -- οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ και η Αίγυπτος -- προσπαθούν να επιτύχουν μια εκεχειρία στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς που μαίνεται από τις 7 Οκτωβρίου.

Η Χαμάς δηλώνει ότι είναι έτοιμη -- σε μια νέα πρόταση που διαβιβάστηκε την περασμένη εβδομάδα στους μεσολαβητές -- για εκεχειρία έξι εβδομάδων κατά τη διάρκεια της οποίας 42 όμηροι που κρατούνται στη Γάζα θα μπορούσαν να απελευθερωθούν με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ.

Ζητεί επίσης την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα και μεγαλύτερη είσοδο βοήθειας, υπογράμμισε ο Χαμντάν.

Οι δηλώσεις του αξιωματούχου της Χαμάς διατυπώνονται καθώς ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν άρχισε σήμερα από τη Σαουδική Αραβία νέα περιοδεία στη Μέση Ανατολή που εστιάζει στις προσπάθειες για την επίτευξη ανθρωπιστικής εκεχειρίας στη Γάζα.

Ο Μπλίνκεν δήλωσε ότι θα εξετάσει τις προσπάθειες για την επίτευξη "μιας συμφωνίας άμεσης εκεχειρίας που θα εγγυάται την απελευθέρωση όλων των εναπομεινάντων ομήρων" και την εντατικοποίηση των προσπαθειών για την αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας στο παλαιστινιακό έδαφος, το οποίο βρίσκεται στα πρόθυρα του λιμού.

Η Χαμάς πραγματοποίησε την 7η Οκτωβρίου από τη Γάζα μια άνευ προηγουμένου επίθεση στο ισραηλινό έδαφος που οδήγησε στον θάνατο τουλάχιστον 1.160 ανθρώπων, οι περισσότεροι μεταξύ αυτών ήταν άμαχοι.

Εν είδει αντιποίνων, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, οι οποίες μετρούν ήδη 31.923 νεκρούς, κυρίως αμάχους, και προκάλεσε ανθρωπιστική καταστροφή στον πολιορκούμενο παλαιστινιακό θύλακα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

