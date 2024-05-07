Χαμάς: Δεν θα υπάρξει εκεχειρία, αν συνεχιστεί η στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ

Αξιωματούχος της Χαμάς, ο Οσάμα Χαμντάν, προειδοποίησε σήμερα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Βηρυτό ότι εάν συνεχιστεί η στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ στη Ράφα, δεν θα υπάρξει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Οι δηλώσεις του Χαμντάν έγιναν την ώρα που αντιπροσωπεία της Χαμάς, της παλαιστινιακής οργάνωσης που διοικεί τη Λωρίδα της Γάζας, έφθανε στο Κάιρο από τη Ντόχα για να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Χαμάς.

"Διαβεβαιώνουμε ότι η στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα, εάν πραγματοποιηθεί από το Ισραήλ, δεν θα είναι πικνίκ για τον (ισραηλινό) στρατό", δήλωσε ο Χαμντάν.

"Η μπάλα είναι στο γήπεδο του Νετανιάχου", πρόσθεσε, τονίζοντας ότι η τελευταία πρόταση για κατάπαυση του πυρός στην οποία συμφώνησε η Χαμάς "αντιπροσωπεύει το ελάχιστο που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του λαού μας και της αντίστασής μας".

Οι ισραηλινές δυνάμεις κατέλαβαν το κύριο συνοριακό πέρασμα μεταξύ της Αιγύπτου και της νότιας Λωρίδας της Γάζας νωρίτερα σήμερα, κλείνοντας έναν ζωτικής σημασίας δρόμο για τη βοήθεια προς τον παλαιστινιακό θύλακα, ο οποίος βρίσκεται ήδη στα πρόθυρα του λιμού.

"Το πέρασμα της Ράφα ήταν και θα παραμείνει ένα καθαρά αιγυπτιακοπαλαιστινιακό πέρασμα", δήλωσε ο Χαμντάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

