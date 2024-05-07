«Καλό θα ήταν η «ευαισθησία» της Νέας Δημοκρατίας να μην περιορίζεται στις συζητήσεις που έχει με πολίτες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, αλλά στο να αποδοθούν οι ευθύνες που αναλογούν σε όσους συντέλεσαν στο έγκλημα των Τεμπών», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση του απαντώντας στις δηλώσεις του Ν. Ρωμανού.

«Θα ήταν πραγματικά πολύ διαφωτιστικό για τον κ. Μητσοτάκη να σταματήσει να κρύβεται στο Μαξίμου και να συνομιλεί με πολίτες αποκλειστικά και μόνο σε απόλυτα ελεγχόμενο περιβάλλον και να ακολουθήσει το παράδειγμα του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ», αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει: «να μιλήσει αδιαμεσολάβητα με τον κόσμο και να κατανοήσει τον θυμό που υπάρχει από την συγκάλυψη του εγκλήματος. Τότε ίσως καταλάβει πως πρέπει επιτέλους να σταματήσει να συγκαλύπτει το άλλο τζάκι του κόμματος του».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.