Ψευδής είναι η καταγγελία για διάρρηξη στη διεύθυνση εκλογών του υπουργείου Εσωτερικών στις 26 Απριλίου, όπως προκύπτει από την έρευνα της ΕΛΑΣ, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ.

Από την έρευνα της αστυνομίας δε βρέθηκαν αποτυπώματα ή DNA σεσημασμένων στο χώρο, ενώ από την έρευνα του τμήματος ψηφιακών πειστηρίων της ΕΛ.ΑΣ. δεν προέκυψε αλλοίωση των αρχείων του ηλεκτρονικού υπολογιστή που υπήρχε στο γραφείο.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Επίσης, οι υπάλληλοι διπλανών γραφείων του υπουργείου Εσωτερικών κατέθεσαν ότι δεν αντιλήφθηκαν το παραμικρό.

Την Τετάρτη αναμένεται να ολοκληρωθεί η έρευνα, καθώς παραμένουν σε εκκρεμότητα τα αποτελέσματα της έρευνας από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου στελεχών του υπουργείου Εσωτερικών για να προσδιοριστεί το κίνητρο της καταγγελίας.

Η εκτίμηση της αστυνομίας και στελεχών του υπουργείου Εσωτερικών είναι ότι η φερόμενη διάρρηξη συνδέεται με την υπόθεση της διαρροής της λίστας e-mail των αποδήμων. Και αυτό γιατί την ημέρα που έγινε η φερόμενη διάρρηξη, ολοκληρώθηκε και υποβλήθηκε στην εισαγγελία το πόρισμα για την υπόθεση της διαρροής e-mail και δυο ημέρες νωρίτερα είχαν δοθεί στο υπουργείο, τα ευρήματα από την αντίστοιχη έρευνα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την ίδια υπόθεση.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.