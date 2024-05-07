Κλιμάκιο της ΕΛΑΣ στο Βέλγιο για τα μέτρα ασφαλείας στον τελικό του Conference League

Έκτακτα μέτρα ασφαλείας εξετάζονται για τον τελικό του Conference League που θα γίνει στις 29 του μηνός στο γήπεδο της ΑΕΚ και για το σκοπό αυτό βρίσκονται ήδη στο Βέλγιο αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για δύο κορυφαίους αξιωματικούς, τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής και τον Επικεφαλής της Διεύθυνσης της Αστυνομίας της Βορειανατολικής Αττικής οι οποίοι και έχουν την ευθύνη για τη σχεδίαση και υλοποίηση των μέτρων ασφαλείας του τελικού.

Θα έχουν συναντήσεις με αξιωματούχος ασφαλείας της UEFA.

Πηγή: skai.gr

