Προ των πυλών φαίνεται να είναι η προαναγγελθείσα ευρείας κλίμακας επίθεση του Ισραήλ στη Ράφα καθώς σε μία τελευταία εξέλιξη οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν αρχίσει να απομακρύνουν άμαχους Παλαιστίνιους από τη νότια πόλη της Γάζας, ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του στρατού, oι άμαχοι καλούνται να μετακινηθούν σε μια διευρυμένη ανθρωπιστική ζώνη στις περιοχές Αλ- Μαουάσι και Χαν-Γιουνίς.

The IDF has expanded the humanitarian area in Al-Mawasi to accommodate the increased levels of aid flowing into Gaza. This expanded humanitarian area includes field hospitals, tents and increased amounts of food, water, medication and additional supplies.



Οι συνομιλίες για την πρόταση να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός, συνοδευόμενη από απελευθέρωση ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, στη θεωρία τουλάχιστον θα συνεχιστούν σήμερα, έπειτα από επτά μήνες πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακο, όπου τρεις ισραηλινοί στρατιώτες και κατόπιν δεκαέξι Παλαιστίνιοι, μέλη δυο οικογενειών, σκοτώθηκαν το βράδυ χθες Κυριακή.

Ωστόσο η ραδιοφωνία του ισραηλινού στρατού μετέδωσε νωρίς σήμερα το πρωί πως «άρχισε» επιχείρηση απομάκρυνσης αμάχων από τη Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας.

Ο στρατός ανέφερε λίγη ώρα αργότερα πως «ενθαρρύνει» κατοίκους στην ανατολική Ράφα να κινηθούν προς «διευρυμένο» τομέα υποδοχής εκτοπισμένων.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ενημέρωσαν χθες το Γαλλικό Πρακτορείο ότι τρία μέλη τους σκοτώθηκαν και άλλα 12 τραυματίστηκαν όταν βλήθηκαν ρουκέτες από τον στρατιωτικό βραχίονα της Χαμάς εναντίον του τομέα του Κερέμ Σαλόμ, του κυριότερου φυλακίου από όπου μπαίνει ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας από το Ισραήλ.

Οι ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ ανέλαβαν την ευθύνη για την ενέργεια, μετά την οποία το Ισραήλ έκλεισε τη διέλευση.

Μερικές ώρες αργότερα, τουλάχιστον 16 άνθρωποι, μέλη δυο οικογενειών, σκοτώθηκαν σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Ράφα και προάστιό της, δήλωσαν πηγές προσκείμενες σε συνεργείο διάσωσης και σε νοσοκομείο.

Στο Κατάρ αναμενόταν ο επικεφαλής της αμερικανικής υπηρεσίας κατασκοπείας Γουίλιαμ Μπερνς αλλά και η αντιπροσωπεία της Χαμάς.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε πως η κυβέρνησή του δεν μπορεί να «δεχτεί» τους όρους που θέτει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα. Η Χαμάς ζητεί οριστική κατάπαυση του πυρός και απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από όλο τον θύλακο προτού κλειστεί συμφωνία.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έπαψε ποτέ να διατρανώνει την αποφασιστικότητά του να διατάξει επίθεση στη Ράφα, «με ή χωρίς» συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

«Λέω στους ηγέτες όλου του κόσμου πως καμιά πίεση, καμιά απόφαση διεθνούς θεσμού δεν θα εμποδίσει το Ισραήλ να αμυνθεί», δήλωσε κατά τη διάρκεια τελετής μνήμης του Ολοκαυτώματος στην Ιερουσαλήμ.

«Αν το Ισραήλ πρέπει να μείνει μόνο του, θα μείνει μόνο του», επέμεινε ο ισραηλινός πρωθυπουργός, καταγγέλλοντας ταυτόχρονα το «φοβερό ηφαίστειο του αντισημιτισμού» σε όλο τον κόσμο.

Ανακοίνωσε επίσης την απόφαση της κυβέρνησής του να κλείσει το γραφείο στο Ισραήλ του τηλεοπτικού δικτύου Αλ Τζαζίρα, με έδρα το Κατάρ, το σήμα του οποίου έχει ήδη κοπεί στην επικράτεια της χώρας του.

Το Αλ Τζαζίρα, που αφιερώνει μεγάλο μέρος του προγράμματός του στην κάλυψη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, κατήγγειλε την «εγκληματική» απόφαση.

«Επείγουσα» συνάντηση

Ο επικεφαλής της Χαμάς, ο Ισμαήλ Χανίγια, εγκατεστημένος στο Κατάρ, είχε ήδη κατηγορήσει τον κ. Νετανιάχου πως «σαμποτάρει τις προσπάθειες των μεσολαβητών» εξαιτίας «προσωπικών υπολογισμών» κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στο Κάιρο, απόντος του Ισραήλ.

Η υπό διαπραγμάτευση πρόταση των μεσολαβητών (Αίγυπτος, Κατάρ, ΗΠΑ), που υποβλήθηκε στη Χαμάς στα τέλη Απριλίου, προβλέπει κατάπαυση του πυρός 40 ημερών, απελευθέρωση ισραηλινών ομήρων στη Γάζα και σε αντάλλαγμα παλαιστίνιων φυλακισμένων στο Ισραήλ.

Αξιωματούχος της Χαμάς επανέλαβε χθες πως το κίνημα δεν θα αποδεχθεί «σε καμιά περίπτωση συμφωνία που δεν θα προβλέπει ρητώς τον τερματισμό του πολέμου».

Η αντιπροσωπεία της, που αναχώρησε για τη Ντόχα το βράδυ της Κυριακής για διαβουλεύσεις, στη θεωρία επρόκειτο να επιστρέψει στην Αίγυπτο αύριο Τρίτη.

Ο διευθυντής της CIA, ο οποίος βρισκόταν στο Κάιρο, αναχώρησε επίσης για το Κατάρ, δήλωσε πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου ενημερωμένη σχετικά.

«Ελλείψει προόδου» στις διαπραγματεύσεις στο Κάιρο ο κ. Μπερς αναμενόταν να έχει «επείγουσα συνάντηση με τον πρωθυπουργό» του εμιράτου, τον σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι, για να συζητηθούν τρόποι «να ξαναμπούν στις ράγες» οι συνομιλίες, πρόσθεσε η πηγή.

Πίεση οικογενειών ομήρων

Ο πόλεμος ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, όταν μέλη του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς εξαπέλυσαν με ορμητήριο τη Λωρίδα της Γάζας έφοδο άνευ προηγουμένου σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 1.170 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Άλλοι 250 και πλέον άνθρωποι απήχθησαν και 128 εξ αυτών θεωρείται πως συνεχίζουν να κρατούνται όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, όμως 35 πιστεύεται ότι είναι νεκροί, πάντα σύμφωνα με ισραηλινές πηγές.

Χθες Κυριακή, συλλογικότητα οικογενειών ομήρων κάλεσε, για μια ακόμη μια φορά, να αποδεχθεί συμφωνία που θα επιτρέψει την απελευθέρωση κάποιων τουλάχιστον από τους δικούς τους.

«Η ιστορία δεν θα σας συγχωρέσει αν χάσετε αυτή την ευκαιρία», τονίζεται στο κείμενο.

Οι ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ, που ορκίστηκε να αφανίσει τη Χαμάς μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, έχει στοιχίσει μέχρι σήμερα τη ζωή σε τουλάχιστον 34.683 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος. Το υπουργείο Υγείας έκανε λόγο χθες Κυριακή για 29 νεκρούς σε 24 ώρες.

Η πόλη της Γάζας (βόρεια) βομβαρδίστηκε, όπως και το κεντρικό και το νότιο τμήμα της περιοχής, ειδικά η Ράφα και η γειτονική Χαν Γιούνις.

«Χθες τέτοια ώρα ήμασταν αισιόδοξοι, περιμέναμε να ανακοινωθεί κατάπαυση του πυρός. Σήμερα, τρέμουμε», είπε η Νατζάτ Σάατ, 59χρονη που ζει στη Ράφα.

Για την «τελική νίκη» και την απελευθέρωση των ομήρων, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν σταματά να δηλώνει πως θα διατάξει χερσαία επίθεση στη Ράφα, όπου κατ’ αυτόν βρίσκονται τα τελευταία τάγματα του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς.

Η πόλη, στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο, έχει μετατραπεί σε καταφύγιο για πάνω από ένα εκατομμύριο άμαχους, που έφυγαν από άλλους τομείς του θυλάκου για να σωθούν από τον πόλεμο. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, παραμένουν εκεί 1,2 εκατ. Παλαιστίνιο, με άλλα λόγια ο μισός πληθυσμός της Λωρίδας της Γάζας.

«Πραγματικός λιμός»

Πολλές πρωτεύουσες, συμπεριλαμβανομένης της Ουάσιγκτον, και ανθρωπιστικές οργανώσεις φοβούνται βαριές απώλειες στις τάξεις των αμάχων σε περίπτωση χερσαίας επίθεσης των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων σ’ αυτή.

Η Ράφα είναι η βασική πύλη εισόδου της ανθρωπιστικής βοήθειας που φθάνει από χερσαίες οδούς, μέσω Αιγύπτου, αφού υποβληθεί σε πολύ αυστηρούς ελέγχους από τις αρχές του Ισραήλ, που διατηρούν τον παλαιστινιακό θύλακο υπό πολιορκία, και αν εξαπολυθεί εκεί χερσαία επίθεση, θα καταφέρει «σκληρό πλήγμα στις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις στο σύνολο της Λωρίδας της Γάζας», έχει προειδοποιήσει το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) των Ηνωμένων Εθνών.

Η διευθύντρια του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (ΠΕΠ), η Σίντι Μακέιν, τόνισε στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στο NBC και μεταδόθηκε χθες πως η Λωρίδα της Γάζας πλήττεται από «πραγματικό λιμό», που εξαπλώνεται από τον στον νότο.

Ενώ, μεσούσης ανθρωπιστικής κρίσης, οι σχέσεις ανάμεσα στην κυβέρνηση του Ισραήλ και την υπηρεσία του ΟΗΕ για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες βρίσκονται στο ναδίρ αφού η ισραηλινή πλευρά υποστήριξε πως κάπου δώδεκα υπάλληλοί της στη Λωρίδα της Γάζας συμμετείχαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και την ταύτισε με τη Χαμάς.

Ο γενικός επίτροπος του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) Φιλίπ Λαζαρινί κατήγγειλε χθες πως οι αρχές του Ισραήλ τού απαγόρευσαν, για δεύτερη φορά μέσα σε μια εβδομάδα, να εισέλθει στη Λωρίδα της Γάζας.





Πηγή: skai.gr

