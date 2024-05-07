Α ημιτελικός Eurovision: Εντυπωσιακή Ελένη Φουρέιρα στην σκηνή του Μάλμε

«Fuego πήρε» ο 68ο διαγωνισμός της Eurovision στο Μάλμε με την Ελένη Φουρέιρα να ανοίγει τον Α ημιτελικό τραγουδώντας τη μεγάλη επιτυχία που της χάρισε τη 2η θέση όταν και εκπροσώπησε την Κύπρο το 2018.

Ντυμένη στα χρυσά, ανέβηκε στη σκηνή και ξεσήκωσε όλο το στάδιο δίνοντας ένα εκπληκτικό show συνοδεύομενη από έξι χορευτές.

Μετά την Ελένη Φουρέιρα, στη σκηνή εμφανίστηκαν ο Σουηδός τραγουδιστής, Eric Saade, ο οποίος το 2011 είχε φέρει την 3η θέση για τη χώρα του και η Λατίνα σταρ Chanel, η οποία κατέκτησε την 3η θέση για την Ισπανία το 2022.



Τους δύο ημιτελικούς (7 και 9 Μαΐου) και τον τελικό (11 Μαΐου) μεταδίδει η ΕΡΤ1 και το Δεύτερο Πρόγραμμα του ραδιοφώνου της ΕΡΤ.

O Θανάσης Αλευράς και o Ζερόμ Καλούτα σχολιάζουν τους δύο ημιτελικούς και τον μεγάλο τελικό της Eurovision.

Η Κύπρος εμφανίστηκε στη 1η θέση του Α' ημιτελικού.

Η σειρά εμφάνισης όλων των χωρών στον Α΄ ημιτελικό έχει ως εξής: Κύπρος, Σερβία, Λιθουανία, Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ουκρανία, Πολωνία, Κροατία, Ισλανδία, Γερμανία, Σλοβενία, Φινλανδία, Μολδαβία, Σουηδία, Αζερμπαϊτζάν, Αυστραλία, Πορτογαλία, Λουξεμβούργο.

Απόψε έχουν δικαίωμα ψήφου και θα παρουσιάσουν τα τραγούδια τους από τις «Big Five», η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο καθώς επίσης θα παρουσιαστεί και το τραγούδι της διοργανώτριας Σουηδίας, οι οποίες προκρίνονται απευθείας στον τελικό της διοργάνωσης.

Η Ελλάδα, με τη Μαρίνα Σάττι και το τραγούδι «ZARI», θα εμφανιστεί στην 3η θέση του Β' ημιτελικού, στις 9 Μαΐου.

Στον τελικό, στις 11 Μαΐου 2024, προκρίνονται απευθείας τα τραγούδια από τις «Big Five» (Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία), καθώς και και η συμμετοχή της διοργανώτριας Σουηδίας, οι οποίες, για πρώτη φορά φέτος, θα παρουσιάσουν live τις συμμετοχές τους κατά τη διάρκεια των δύο ημιτελικών.

