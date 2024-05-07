Δώδεκα άτομα πραγματοποιούν εδώ και λίγη ώρα κατάληψη στην κεντρική αίθουσα διαλέξεων του Πανεπιστημίου της Λειψίας, φωνάζοντας συνθήματα εναντίον του Ισραήλ. Έξω από το πανεπιστήμιο έχουν συγκεντρωθεί περίπου 60 άτομα, μέλη της οργάνωσης «Πανεπιστημιούπολη Παλαιστίνης».

Η Διάσκεψη των Φοιτητικών Ενώσεων Σαξονίας κάλεσε την πρυτανεία του πανεπιστημίου «να τερματίσει άμεσα την κατάληψη και να διαλύσει τον καταυλισμό διαμαρτυρίας» και στο σημείο βρίσκονται ήδη ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

«Το Πανεπιστήμιο της Λειψίας αποφάσισε την εκκένωση και κάλεσε την αστυνομία», δήλωσε η πρύτανης Εύα Ινές Όμπεργκφελ, τονίζοντας ότι η βίαιη διακοπή της διδασκαλίας και η κατάληψη πανεπιστημιακών χώρων δεν πρέπει να γίνονται ανεκτές. «Υπήρχε άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια των φοιτητών και των καθηγητών. Η απόφαση για εκκένωση ήταν αναπόφευκτη», πρόσθεσε και σημείωσε ότι το πανεπιστήμιο έχει υποβάλει μήνυση εναντίον των καταληψιών.

Νωρίτερα σήμερα περίπου 100 ακτιβιστές κατέλαβαν χώρο του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου, από όπου απομακρύνθηκαν με την παρέμβαση της αστυνομίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.