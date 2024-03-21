Η Τουρκία πρότεινε στο Ιράκ να δημιουργήσουν ένα «κοινό κέντρο επιχειρήσεων» για να πολεμήσουν το παράνομο Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) και η Βαγδάτη απάντησε «θετικά» σε συνάντηση την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε σήμερα Πέμπτη αξιωματούχος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

Υψηλόβαθμοι Τούρκοι και Ιρακινοί αξιωματούχοι, περιλαμβανομένων των υπουργών Άμυνας, πραγματοποίησαν την περασμένη εβδομάδα στη Βαγδάτη συνομιλίες για να συζητήσουν ζητήματα ασφαλείας, περιλαμβανομένων ενδεχόμενων μέτρων κατά του PKK, αφού η Τουρκία προειδοποίησε για νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή.

«Το Ιράκ θεωρεί επίσης ότι (το PKK) είναι απειλή για τη χώρα. Προσέγγισαν θετικά την προσφορά μας να ιδρύσουμε ένα κοινό κέντρο επιχειρήσεων και να συνεργασθούμε στη μάχη εναντίον της τρομοκρατίας», δήλωσε ο Τούρκος αξιωματούχος στους δημοσιογράφους.

Στη διάρκεια της συνάντησης την περασμένη εβδομάδα, οι δύο πλευρές συζήτησαν επίσης τις προετοιμασίες για μια σχεδιαζόμενη επίσκεψη του τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Βαγδάτη, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί μετά τον ιερό για τους μουσουλμάνους μήνα του Ραμαζανιού, που λήγει τον Απρίλιο.

Ο αξιωματούχος δήλωσε πως η Άγκυρα θέλει το κοινό κέντρο επιχειρήσεων να περιληφθεί σε ένα ευρύτερο έγγραφο στρατηγικής που ο Ερντογάν θέλει να υπογραφεί στη διάρκεια της επίσκεψής του.

Το PKK, το οποίο έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από την Τουρκία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση, πήρε τα όπλα εναντίον του τουρκικού κράτους το 1984. Περισσότεροι από 40.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί κατά την εξέγερση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

