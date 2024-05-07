Επέστρεψε στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ, εκεί όπου ανήκει ο «Εξάστερος»!

Δώδεκα χρόνια... φαγούρας ήταν πολλά για την ομάδα του Παναθηναϊκού AKTOR, ο οποίος μετά από τη σεζόν 2011/12, πανηγυρίζει την πρόκριση σε Final 4 Ευρωλίγκας, λυγίζοντας στο... καμίνι του ΟΑΚΑ τη Μακάμπι Τελ Αβίβ με σκορ 81-72 στο 5ο και τελευταίο μεταξύ τους ματς στα playoffs!

Πραγματοποιώντας ένα ονειρικό τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο σε άμυνα και επίθεση, και με τον κόσμο στο Κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων να δίνει το σύνθημα νίκης, οι «πράσινοι» πήραν την πολυπόθητη 3η νίκη που έψαχναν τόσα χρόνια στην postseason, τσεκάροντας το εισιτήριο για το Final 4 του Βερολίνου!

Απίθανη εμφάνιση από τον Κέντρικ Ναν, με τον Αμερικανό γκαρντ να ολοκληρώνει το παιχνίδι με 26 πόντους (2/7δ., 6/10τρ.), 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ, πετυχαίνοντας 13 πόντους στην τελευταία κρίσιμη περίοδο! Εξαιρετικός ήταν και ο αρχηγός, Κώστας Σλούκας, ο οποίος αν και είχε πρόβλημα στη γάμπα από το ημίχρονο και μετά, τελείωσε το ματς με 15 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Σημαντικές βοήθειες προσέφεραν και οι Ιωάννης Παπαπέτρου και Ματίας Λεσόρ, με τον πρώτο να έχει 10 πόντους και τον δεύτερο 9 πόντους (3/14 βολές βέβαια) και 11 ριμπάουντ!

Όπως και τη σεζόν 2011/12, η ιστορία τελικώς επαναλήφθηκε και είχε «happy end» για τον Παναθηναϊκό, καθώς και τότε είχε αποκλείσει την «ομάδα του λαού» σε Game 5!

Το ματς:

Χωρίς εκπλήξεις παρατάχθηκαν οι δύο ομάδες στο ξεκίνημα του αγώνα, με τον Παναθηναϊκό να ξεκινά με τους Σλούκα, Ναν, Παπαπέτρου, Μήτογλου και Λεσόρ στην αρχική του πεντάδα και η Μακάμπι με τους Μπράουν, Ντιμπαρτολομέο, Κοέν, Κόλσον και Νίμπο. Νευρικό ήταν το ξεκίνημα του ματς, με τους «πράσινους» να κάνουν δύο λάθη σε συνεργασίες των Σλούκα-Λεσόρ, με τον Γάλλο να ανοίγει το σκορ προτού οι Κοέν και Ντιμπαρτολομέο απαντήσουν και με ένα μικρό σερί 5-0 δώσουν το προβάδισμα στους Ισραηλινούς (2-5) στο πρώτο 2λεπτο.

Με τους φιλοξενούμενους να βρίσκουν επιθετικό ρυθμό, η άμυνα των «πρασίνων» αντιμετώπιζε δυσκολίες στο πρώτο διάστημα του αγώνα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η Μακάμπι να προηγηθεί με +5 (4-9) και λίγο αργότερα με +7 (8-15) στο 6’, χάρη στους Νίμπο και Λορένζο Μπράουν. Σε εκείνο το σημείο, οι «πράσινοι» ανέβασαν στροφές επιθετικά και με τα διαδοχικά τρίποντα των Ναν και Γκραντ μείωσαν σε 14-18, προτού οι Χουάντσο, Σλούκας και Λεσόρ «ροκανίσουν» και άλλο τη διαφορά στο τελευταίο λεπτό, κλείνοντας το δεκάλεπτο με σκορ 19-21.

Με το δεύτερο τρίποντο του Ναν στο ματς στην πρώτη επίθεση του δευτέρου δεκαλέπτου, ο Παναθηναϊκός πέρασε μπροστά με 22-21, για πρώτη φορά μετά το αρχικό 2-0. Μπλατ, Νίμπο και Ριβέρο απάντησαν για τη Μακάμπι (24-28) στο 13’, με το «τριφύλλι» με ένα γρήγορο σερί 5-0 για την προσπέραση και το 29-28 στο 14’. Έκτοτε, το ματς έγινε… ροντέο, με το προβάδισμα να αλλάζει συνεχώς χέρια.

Η άμυνα του Παναθηναϊκού είχε βελτιωθεί σημαντικά, ωστόσο, η Μακάμπι έβρισκε τρόπους να διασπά το «πράσινο» τοίχος και με πολυφωνία στην επίθεση, προηγήθηκε με +5 για το 34-39 στο 17’. Με έναν τρομερό Κώστα Σλούκα (12π., 4ρ., 2ασ.), αλλά και με τον Παπαπέτρου να βρίσκει 5 πόντους στο φινάλε, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε εκ νέου, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια στην απόλυτη ισορροπία με σκορ 41-41.

Διαφορετικό ήταν το σκηνικό στο τρίτο δεκάλεπτο, εκεί όπου οι άμυνες, η ένταση και η κρισιμότητα του αγώνα, δημιούργησαν νευρικότητα στις δύο ομάδες, με αποτέλεσμα το σκορ να μείνει χαμηλά. Αμφότερες πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκορ, καθώς καμία δεν επέτρεπε στην άλλη να χτίσει μια καλή διαφορά. Με τον 6ο πόντο του Μπράουν στο ματς, η Μακάμπι προηγήθηκε με 43-41, με τον Παπαπέτρου να απαντά (43-43), πριν ο Κόλσον με τρίποντο κάνει το 43-46 στο πρώτο τρίλεπτο της περιόδου.

Κέντρικ Ναν και Κώστας Σλούκας με δύο μεγάλα τρίποντα έβαλαν εκ νέου μπροστά στο σκορ τον Παναθηναϊκό (49-46) στο 24', με τον Ντιμπαρτολομέο να ισοφαρίζει «χτυπώντας» με τον ίδιο τρόπο για το 49-49 στο 25'. Από την άλλη, η... εκνευριστική αστοχία του Λεσόρ από την γραμμή των βολών σε αυτό το πρώτο διάστημα της περιόδου με 0/6 και συνολικά 2/12 βολές, δημιούργησε μια νευρικότητα στο «τριφύλλι», με τη Μακάμπι να το εκμεταλλεύεται και με τέσσερις γρήγορους πόντους του Νίμπο να κάνει το 49-53 στο 26'. Στα εναπομείναντα λεπτά της περιόδου πάντως, ο Παναθηναϊκός ανέβασε την ένταση και την αμυντική του επίδοση, και με τον Χουάντσο στην αιχμή του δόρατος, έτρεξε ένα επιμέρους σκορ 9-3, κλείνοντας το δεκάλεπτο μπροστά με σκορ 58-56, κρατώντας τη Μακάμπι στο μηδέν για 2:37 λεπτά!

Με το «φλεγόμενο» ΟΑΚΑ να μπαίνει στην εξίσωση, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν συνέχισε να... μασάει σίδερα στην άμυνα και το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο, κρατώντας χωρίς πόντο τη Μακάμπι για ακόμα 4 αγωνιστικά λεπτά! Ο Παναθηναϊκός μπήκε στην περίοδο με δύο κλεψίματα και ένα καλάθι στον αιφνιδιασμό του Καλαϊτζάκη, με τον Κέντρικ Ναν να παίρνει το «όπλο» του και με 4 σερί πόντους να στέλνει τους γηπεδούχους στο +8 για το 64-56 στο 33'! Λίγο αργότερα, η βολή του Αμερικανού από τεχνική ποινή, και εκείνες του Μήτογλου, έστειλαν για πρώτη φορά τη διαφορά σε διψήφια τιμή (68-58) στο 35'.

Η Μακάμπι αντέδρασε «ξεκολλώντας» επιθετικά με τρία διαδοχικά τρίποντα των Μπλατ και Μπράουν (δύο), ωστόσο, η διαφορά δεν έπεσε αρκετά, αφού ο Ναν ήταν εκεί να «εκτελέσει» την αντίπαλό του με πέντε πόντους για το 73-67 στο 37'! Δύο δίποντα όμως του Λεσόρ στη συνέχεια πήγαν εκ νέου τη διαφορά στο +10 (77-67), με τον Κέντρικ Ναν (13 πόντους στο δεκάλεπτο) να «κλειδώνει» το ροζ φύλλο αγώνα και την πρόκριση στο Final 4 στα 54 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε, με τεράστιο τρίποντο για το 81-69, με τη Μακάμπι να μειώνει απλώς στο τελικό 81-72!



Τα δεκάλεπτα: 19-21, 41-41, 58-56, 81-72.

